Хочеш агітувати – зніми форму: про присутність військових на форумах Порошенка й Тимошенко

Чи мають право люди у формі брати участь в політичній агітації та чи приносить це політичні дивіденди самим кандидатам у президенти – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Напередодні президентських виборів 2019 року чи не кожен політик намагається заручитися підтримкою українських воїнів у своїй політичній кампанії.

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Тимошенко. У вівторок, 22 січня, на так званому "Форумі єднання" Тимошенко заявила про намір стати президентом України. Поруч з іншими гостями форум відвідали військові – трохи не півбатальйону ветеранів з різних підрозділів у формі виходили на сцену та співали оди Юлії Володимирівні.



Військові на форумі Тимошенко

Олег Карпенко, демобілізований боєць 95 бригади, який воював із 2014, пройшов Слов'янськ, Краматорськ та околиці Донецького летовища, дії своїх побратимів категорично засуджує.

Потрібно розділяти військову справу і політичну діяльність. Якщо ти хочеш підтримати якусь політичну силу – зніми форму,

– сказав Олег.

Власне, головна претензія у ветеранів до "Юліних кіборгів" – "чому вони у формі". Адже згідно з чинним законодавством після демобілізації далеко не всі військовослужбовці мають право носити однострій.



Юлія Володимирівна залучила доволі багато людей у формі на свою підтримку

Хто може носити форму після демобілізації? Закон вказує наступне: "Військовослужбовцям, які мають право на пенсію за вислугу років, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас або у відставку за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу".

Самі ж військові кажуть, що "може бути надано" – це не "вже надано", адже це право отримують бійці досить рідко. Наприклад, в Олега його немає. Як і в Андрія Римарука, також демобілізованого бійця, який так само категорично не приймає людей у формі на одній сцені з політиками: "Просто вбиває, коли там зі сцени чи трибуни хтось оповідає: от, мовляв, я там воював, і вся моя бригада зараз за того чи іншого кандидата".



На форумі Порошенка людей у формі також було більш ніж достатньо

Порошенко. Військові прийшли й на форум до Порошенка – "Від Крут до Брюсселя", який відбувався 29 січня, рівно за тиждень після, як вважають експерти, висування головної конкурентки. Були там і герої України Ігор Гордійчук та Андрій Ковальчук, і ще купа людей у формі. Щоправда, прокол конкурентки команда гаранта, схоже, врахувала: ті, хто прийшов у однострої, на сцену не виходили. А промову виголошував військовий в костюмі.

Як не плутати інформацію з рекламою під час передвиборчої кампанії – читайте у матеріалі 24 каналу

Залучатися підтримкою військових та спекулювати мілітарною тематикою, розповідати, що саме він/вона, як майбутній президент, знає, як закінчити війну – будуть чи не всі кандидати. Політтехнолог Денис Богуш влучно пояснив, чому політики так активно залучають військових: "Кому зараз довіряють люди найбільше? Армії та церкві".

Нагадаємо, хто категорично не має права брати участь у передвиборчій агітації:

• Особи, які не є громадянами України.

• Органи виконавчої влади та їх працівники.

• Органи місцевого самоврядування та їх працівники.

• Правоохоронні органи і суди та їх працівники – у робочий час.

• Члени виборчих комісій під час виконання безпосередніх обов'язків на строк здійснення повноважень.