Хочеш їхати – штовхай: на Запоріжжі пасажири витягали з снігового замету автобус

У Запорізькі області на вулиці Центральній в Пологах у середу, 24 січня, застряг пасажирський автобус у сніговому заметі.

Про це йдеться у "Районці".

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Автобус ПАЗик під час підйому на гору застряг у сніговому заметі. Тож пасажирам довелося самотужки виштовхувати автобус зі снігового замету.

Понад дві сотні автівок рятувальники звільнили із снігового полону у Запоріжжі. І хоча снігопаду не було та потужний вітер понамітав сніг з полів на шляхи.

Щоб вивільнити людей рятувальники залучили військову гусеничну машину БАТ-2 та іншу потужну техніку.

Снігові замети сягають висоти майже півтора метри. Нам вдалося врятувати на цій ділянці траси майже 500 людей і 250 автомобілів. Жодна людина не постраждала, за медичною допомогою ніхто не звертався,

– зазначила речниця ГУ ДСНС в Запорізькій області Юлія Баришева.