Хочете жити довше – ходіть на концерти: пояснення

Бажаючим прожити довго життя британські науковці радять частіше ходити на "живі" концерти улюблених виконавців.

Зі слів дослідників, важливо відвідувати не концерти симфонічних квартетів, а "живі" виступи поп і рок-зірок, передає Мedikforum.

Саме на заходах такого штибу можна відчути неповторну атмосферу з рухомих тіл у натовпі, численних поштовхів у різні боки і відчуття екстазу при виконанні найулюбленіших композицій музикантів.

Читайте також: Як лінь пов'язана з діабетом: відповідь медиків

Зі слів фахівців, такі емоції, які людина отримує під час "живих" музичних концертів, продовжують життя та позитивно впливає на всі аспекти психіки.

Емоції від концертів підвищують самооцінку, зближують з іншими людьми, виробляють ментальну стимуляцію. Окрім того, існує позитивна кореляція між регулярним відвідуванням подібних концертів і психологічним самопочуттям.

Вчені зазначають, що регулярні відвідування концертів (хоча б один концерт раз в два тижні) збільшують очікувану тривалість життя на 9 років.

Під час досліджень науковці оцінювали різні психометричні показники добровольців та їхній рівень серцебиття. В результаті вони з'ясували, що лише 20 хвилин "живого" концерту підвищують відчуття добробуту на 21%.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.