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Хочете жити довше – ходіть на концерти: пояснення

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Хочете жити довше – ходіть на концерти
Хочете жити довше – ходіть на концерти / dp.informator.ua

Бажаючим прожити довго життя британські науковці радять частіше ходити на "живі" концерти улюблених виконавців.

Зі слів дослідників, важливо відвідувати не концерти симфонічних квартетів, а "живі" виступи поп і рок-зірок, передає Мedikforum.

Саме на заходах такого штибу можна відчути неповторну атмосферу з рухомих тіл у натовпі, численних поштовхів у різні боки і відчуття екстазу при виконанні найулюбленіших композицій музикантів.

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Зі слів фахівців, такі емоції, які людина отримує під час "живих" музичних концертів, продовжують життя та позитивно впливає на всі аспекти психіки.

via GIPHY

Емоції від концертів підвищують самооцінку, зближують з іншими людьми, виробляють ментальну стимуляцію. Окрім того, існує позитивна кореляція між регулярним відвідуванням подібних концертів і психологічним самопочуттям.

Вчені зазначають, що регулярні відвідування концертів (хоча б один концерт раз в два тижні) збільшують очікувану тривалість життя на 9 років.

Під час досліджень науковці оцінювали різні психометричні показники добровольців та їхній рівень серцебиття. В результаті вони з'ясували, що лише 20 хвилин "живого" концерту підвищують відчуття добробуту на 21%. 

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Музика Довголіття
Джерело: 24 Канал
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