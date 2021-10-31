Людям сподобалося, що тим, хто вже отримує другу дозу, сертифікати про вакцинацію видавали одразу на місці. Дані одразу вносили в систему e-healthy, відтак людям не доведеться йти до сімейного лікаря.

Важливо Як проходять вибори в Харкові: усі деталі, фото

Вакцини можна обирати

Одна з медсестер, яка робила щеплення виборцям, розповіла, що на пункті вакцинації є три вакцини на вибір – це CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca.

Медикиня зізналася, що не очікувала великого ажіотажу серед харків'ян, але приємно ним здивована. За її словами, в основному щеплення хочуть зробити людьми віком від 60 років, але серед інших вікових категорій теж не бракує добровольців.

Пенсіонерів агітують близькі

Показово, що багатьох літніх людей вакцинуватися переконують їхні рідні та друзі. Дослухавшись до порад, пенсіонери вирішили скористатися можливістю захистити себе від небезпечної хвороби.

Подруга телефонує постійно і каже: " Ти, давай, швидше вакцинуйся, бо багато помирає і мені не буде з ким спілкуватися". А тут прислали СМС і кажуть: "Ви можете проголосувати та тут же провакцинуватися". І я вирішила це зробити, бо хочеться ще пожити, хоч вже і не молода,

– зізналася харків'янка Параска.

У Харкові люди масово вакцинуються на виборах: відео

Вакцинація в червоних зонах: на пунктах щеплення – аншлаг

Через погіршення епідеміологічної ситуації у низці регіонів, які вже потрапили до червоної зони карантину, люди масово почали йти на вакцинацію. Велетенські натовпи помітили у Києві, на Львівщині, в Одесі. А на Прикарпатті охочих захиститися настільки багато, що там закінчилися запаси вакцини Pfizer.