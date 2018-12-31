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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Хочеться, щоб небо над головою в Україні було завжди мирним, – Хацкевич

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      Олександр Хацевич поділився очікуваннями від 2019 року
      Олександр Хацевич поділився очікуваннями від 2019 року / ua-football.com

      Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацевич поділився очікуваннями від 2019 року. Наставник киян розповів, що очікує в політичному та спортивному плані.

      "У кожному році хочеться, щоб все було добре. Особливо зараз це актуально в Україні. Хочеться, щоб у цій країні все було більш стабільно, а небо над головою було завжди мирним. Щоб люди частіше посміхалися, щоб було більше позитиву", – сказав Хацкевич у коментарі журналісту В'ячеславу Кульчицькому.

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      "У футбольному плані, зрозуміло, очікую побільше перемог. Хочеться виграти чемпіонство і Кубок. Суперкубок-то ми вже виграли, і тепер стоять нові завдання. Щоб вони були успішно вирішені, їх потрібно згадати в новорічну ніч", – відзначив наставник "біло-синіх".

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
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