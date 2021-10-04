Хочу, щоб його ув'язнили довічно, – мама вбитої Мирослави Третяк про завершення слідства
Джерело:"Суспільне"
Мати 6-річної Мирослави Третяк Тетяна відреагувала на завершення слідства у справі вбивства доньки. Жінка переконана, що примусові заходи виховного характеру для підозрюваного підлітка будуть недостатніми.
Тетяна розповіла, що знає про всі деталі справи, але до початку розгляду у суді розголошувати їх не буде.
До теми Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: завершили розслідування й готують покарання
Я плачу щодня, – мати Мирослави
Мати наголосила що ніхто не зрозуміє її біль. Жінка розповіла, що все нагадує їй про дитину та втрату: фотографії, речі, іграшки. Крім того, вона зізналась, що щодня плаче. Вона взяла відпустку, аби трохи оговтатись, однак каже, що так навіть гірше.
Хочу, щоб його покарали так, як він мою дитину покарав — невідомо за що. Її не було за що карати. Він сильно над нею познущався. Якщо людина робила це свідомо, то я не знаю, чи людина це. Хочу, щоб його ув'язнили довічно, щоб він з тюрми не вийшов,
– обурюється жінка.
Сім'я підозрюваного боїться самосуду
За словами Тетяни, з родиною підлітка, якого підозрюють у вбивстві, вона не спілкувалась. Жінка, каже, що мама хлопця приїжджає, наче щур – з охороною.
"Бояться самосуду", – сказала Тетяна.
Переїжджати Тетяна не хоче
Жінка зазначила, що переїжджати не хочуть. Каже, що переховуються ті, хто винен.
Тетяна додала, що раніше завжди боролася, щоб підозрюваний не гуляв з молодшими дітьми. Вона пропонувала сусідам підписати колективні документи, але всі боялися.
Вбивство Мирослави Третяк: що відомо
- У Старому Салтові, що на Харківщині, 28 липня зникла 6-річна Мирослава Третяк. Дівчинку знайшли мертвою у закинутій будівлі.
- Поліція затримала 13-річного сусідського хлопця Богдана Ф. Його підозрюють у вбивстві. Перед тим дівчинка гралась саме з ним.
- Підліток спочатку нібито зізнався у скоєному. Потім раптово заявив, що дівчинку позбавив життя дорослий чоловік. Правоохоронці спростували цю інформацію.
- Харківська прокуратура 4 жовтня направила до суду справу про зґвалтування та вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині. Незадовго до цього повністю завершили розслідування.