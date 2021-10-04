Хочу, щоб його ув'язнили довічно, – мама вбитої Мирослави Третяк про завершення слідства

Тетяна розповіла, що знає про всі деталі справи, але до початку розгляду у суді розголошувати їх не буде.

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Я плачу щодня, – мати Мирослави

Мати наголосила що ніхто не зрозуміє її біль. Жінка розповіла, що все нагадує їй про дитину та втрату: фотографії, речі, іграшки. Крім того, вона зізналась, що щодня плаче. Вона взяла відпустку, аби трохи оговтатись, однак каже, що так навіть гірше.

Хочу, щоб його покарали так, як він мою дитину покарав — невідомо за що. Її не було за що карати. Він сильно над нею познущався. Якщо людина робила це свідомо, то я не знаю, чи людина це. Хочу, щоб його ув'язнили довічно, щоб він з тюрми не вийшов,

– обурюється жінка.

Сім'я підозрюваного боїться самосуду

За словами Тетяни, з родиною підлітка, якого підозрюють у вбивстві, вона не спілкувалась. Жінка, каже, що мама хлопця приїжджає, наче щур – з охороною.

"Бояться самосуду", – сказала Тетяна.

Переїжджати Тетяна не хоче

Жінка зазначила, що переїжджати не хочуть. Каже, що переховуються ті, хто винен.

Тетяна додала, що раніше завжди боролася, щоб підозрюваний не гуляв з молодшими дітьми. Вона пропонувала сусідам підписати колективні документи, але всі боялися.

Вбивство Мирослави Третяк: що відомо