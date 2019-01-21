Хочу битися з Усиком, я один з найбільш привабливих суперників для нього, – півфіналіст WBSS

Півфіналіст другого сезону WBSS американець Ендрю Табіті заявив, що хоче зустрітися з Олександром Усиком до того, як українець перейде в суперважку вагу. Минулого року українець став першим переможцем WBSS.

Табіті, який у півфіналі проведе бій проти Юніера Дортікоса, заявив, що в нього залишаються хороші шанси на трофей. Після турніру він хоче бій з Усиком.

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"Я хочу битися з Усиком і цей бій попереду. Думаю, що я один з найбільш привабливих суперників для нього. Але подивимося, що він буде робити", – сказав Табіті.

"Він досить швидкий, з хорошим ударом. Думаю, що якщо він перейде в суперважку вагу, то зустрінеться з кимось на кшталт Повєткіна. Це вже немолодий боксер, який не сказати, що сильно майстерний", – резюмував американець.

Ендрю Табіті – 29-річний боксер, провів на професійному ринзі 17 боїв, в яких здобув усі перемоги. У його активі 13 нокаутів. У чвертьфіналі WBSS він переміг росіянина Руслана Файфера.

Нагадаємо, що дату наступного поєдинку абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) узгоджено. Про це повідомив промоутер українця Едді Хірн.