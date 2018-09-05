Хочу повернутися в Україну, – Артем Мілевський про свою подальшу кар'єру

Екс-форвард брестського "Динамо" Артем Мілевський заявив, що хотів би завершити кар'єру там, де починав.

Український футболіст "Кішварди" Мілевський розповів, що хоче повернутися в Україну.

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Багато українців? До приїзду в Угорщину не чув, щоб українською розмовляли. А тут всі українською. Згадав, і так на душі приємно стало. Бо давно не чув вже української мови. Дуже хочу повернутися до України. Взагалі краще закінчувати кар’єру там, де її починав. Мабуть, це буде український клуб, – цитує Мілевського FootballHub.

Нагадаємо, що угорський футбольний клуб "Кішварда" уклав угоду строком на один рік з українським нападником Артемом Мілевським.

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