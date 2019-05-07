Хочу, щоб моє повернення записали Зеленському, – Коломойський розповів, чому живе в Ізраїлі

Український олігарх Ігор Коломойський, який зараз проживає в Ізраїлі, заявив, що з України він виїжджав не через президента Петра Порошенка.

Про це він розповів журналістам програми "Наші гроші" під час інтерв'ю у своєму офісі в місті Герцлія, Ізраїль.

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Коломойський наголосив, що проти нього немає кримінальних справ чи виписаних підозр.

Я міг їздити без проблем. Проте в мене багато справ у господарських судах з НБУ, з "Приватбанком". Я не був менеджером, я акціонер. Через закон, прийнятий у 2015 році, про відповідальність акціонерів, я відповідаю за все, що відбувалося в банку з того часу по момент націоналізації,

– сказав олігарх.

"По секрету, я банком й не займався... З 2010 року я жив у Швейцарії, у 2014 році я повернувся в Україну, чесно попрацював і поїхав. Я не поїхав через Порошенка, я був між Україною та Женевою, іноді в Ізраїлі. В Україну приїжджав по бізнесу. Сім'я жила у Швейцарії", – уточнив Коломойський.

Зараз я довго не з’являюся в Україні – такого раніше не було. НБУ міг подати на мене в суд і закрили б мене. Зараз (після обрання Зеленського – 24 канал) немає політичного підтексту, щоб просто так це зробити. Я надіюся, що Адміністрація Президента не буде керувати судовою гілкою влади та всіма іншими,

– заявив український олігарх.

"Не хочу статистику покращувати Порошенку, що при ньому багато олігархів повернулося. Коломойський повернеться – запишуть Порошенку. Хочу, щоб повернення записали Зеленському", – підсумував Коломойський.

Першу частину інтерв'ю з Ігорем Коломойським дивіться тут.