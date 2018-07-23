Хочу, щоб українці про нас не забували: журналісти поспілкувалися з Павлом Грибом

В понеділок, 23 липня, незаконно затриманого українця Павла Гриба суд ще на три місяці залишили під арештом. Тепер прокуратура повинна переписати цей обвинувальний акт, сформувати новий і знову зареєструвати у суді.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка "Громадського радіо" Ірина Ромалійська.

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За її словами у Росії змінилося ставлення до журналістів, у минулих роках їх затримували, допитували.

Зараз можна нормально, спокійно пройти кордон і не помічати, що хтось за тобою слідкує. Всередині суду вже ретельна перевірка. У них своє бачення вільної преси,

– розповіла журналістка.

З Павлом вона змогла поспілкуватися під час перерви, змогла йому прокричати, що він би хотів що б почули українці від нього. Він відповів: "Хочу, щоб українці про нас, політичних в'язнів, не забували".

На запитання про стан здоров'я він сказав, що тримається. З приводу дівчини, з якою він переписувався і яка є головним свідком, Павло відповів, що вона не зробила вагомого внеску у справу. Сьогодні були навіть готові троє свідків для допитів, тому на думку кореспондентки, прокуратура не буде затягувати з розглядом цієї справи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павла Гриба суд у Ростові-на-Дону лишив під вартою до 20 грудня цього року. Згодом батько бранця Кремля розповів, що його сина жорстоко побили російські в'язні під час етапування до Ростова-на-Дону. За його словами, сталося це після того, як зловмисники дізналися, за якою статтею обвинувачується Павло Гриб. Натомість медики російського СІЗО, в якому незаконно утримують українця, заявили, що він не звертався з заявами про побиття та травм у нього не виявлено.