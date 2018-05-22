Хочу вдруге поїхати на "Євробачення", – Руслана

Співачка Руслана Лижичко в майбутньому не проти вдруге представити Україну на міжнародному вокальному конкурсі Євробачення.

Про це артистка заявила під час чату в "Главреді".

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Не приховую, що хочу другий раз поїхати на Євробачення і взяти участь в батлі. Коли і за яких обставин - ще не знаю. Повинна відчути ідеальний час для просування тієї ідеї, заради якої я і піду на участь вдруге,

– розповіла Руслана.

Переможниця Євробачення-2004 зауважила, що вдруге візьме участь у конкурсі з метою популяризації джерел чистої енергії. Адже саме цю ідею артистка зараз намагається передати у своїх піснях.

"Це буде вже не участь, а місія через музику, за допомогою музики і самого конкурсу. Мені важливо використовувати абсолютно всі сцени для того, щоб перетворювати світ в чисту енергію, робити популярними чисті джерела енергії", – додала співачка.

Нагадаємо, у 2004 році Руслана перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення", що проходив у Стамбулі (Туреччина). Тоді, представниця України підкорила глядачів з піснею Wild Dances, за яку отримала 280 балів.