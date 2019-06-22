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      Хочу забути, але не можу: у Києві представили фільм про важкий бій українських захисників

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      Попри постійні атаки бойовиків, втрати та недостатню кількість бойової техніки до останнього українські захисники не полишали "Валєру".

      Так українські військові назвали стратегічно важливу висоту "307.5" неподалік Дебальцевого. Це маловідома сторінка російсько-української війни. Проте ті бої зимою 2015 року зіграли чи не ключову роль.

      Про висоту "Валєра" та її героїв створили документальний фільм і презентували в столиці.

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      Що відомо про бій? 25 січня 2015 року потужні артилерійські удари, 5 ворожих танків йшли на українські позиції. А їм на противагу на українському опорнику "Валєра" був тільки один танк і артилерія.

      війна на донбасі висота 307.5
      Кадр з фільму

      Тоді у протистоянні перемогло не залізо, а вражаюча сила духу українських бійців, які захищали позицію. Водночас, запеклий бій став одним з найкривавіших епізодів російсько-української війни.

      Олександр Зозуляк брав участь у бою на "Валєрі". араз він працює в Нацполіції – в департаменті протидії наркозлочинності, захоплюється спортом.


      Український військовий Олександр Зозуляк

      На "Іграх нескорених" здобув для України срібну медаль у стрільбі з лука. Проте тоді взимку у те, що Олександр виживе не вірили навіть його побратими. Ворожий танк буквально його розчавив.

      Я і танк, і більше нічого. Вибухи, стрільба. Я розумів, що можливо там нікого немає. В той момент була надія тільки на підмогу,
      – згадав ветеран Олександр Зозуляк.

      Герої війни стали героями документального фільму. Режисер Євгенія Цвєтанська розповіла: попри те, що на фронт, як кореспондент, їздить від самого початку, але історію того кривавого бою на висоті "307.5" не чула.

      "Оскільки, я не знала про такий епізод нашої війни, то звичайно я вчепилась в цю ідею, почала шукати цих людей, відео, шляхи як це показати, враховуючи те, що показувати особливо нічого", – розповіла режисерка фільму Євгенія Цвєтанська.

      висота 307.5 Валєра
      Демонстрація документального фільму

      Режисерка зібрала оборонців "Валєри" і разом із ними поїхала на передову – ближче до стратегічної висоти, яка зараз під окупацією. Але тоді цей опорний пункт мав ключову роль. Його бійці тримали аж допоки колони з українськими військовими не вийшли з майже оточеного Дебальцевого.

      Інакше б дорога прострілювалась і вийти вже було би неможливо. Тепер історію незламного духу воїнів розповіли мовою кіно. Творці фільму планують покази стрічки за кордоном та на телебаченні.

      "Ми обов'язково для ветеранських організацій з Міністерством ветеранів будемо мати окремі програми і робитимемо спеціальні покази", – зазначив продюсер фільму Олександр Дріз.

      Невдовзі фільм вийде і в ефірі 24 каналу.

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Кіно Війна на Донбасі Дебальцеве
      Джерело: 24 канал
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