Хочуть оминути слово "санкції": у Кремлі здивували новою заявою

Кремль вважає незаконним запровадження західних санкцій щодо російських чиновників, бізнесменів і компаній. У Путіна кажуть, що через це їх потрібно називати не санкціями, а односторонніми обмеженнями.

Про це речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

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Пєсков вважає, що санкції повинні відповідати міжнародному праву.

У цьому випадку ми не визнаємо ці односторонні обмеження як законні санкції, ми вважаємо їх незаконними,

– додав представник Кремля.

За словами речника Путіна "напевно, більш правильно" вживати слова "обмеження" чи "рестрикції", а не "санкції".

Нагадаємо, 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини.



До того ж у США звинуватили Росію в невиконанні гарантій щодо хімічної і біологічної зброї. Відтак Вашингтон запустив механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції" – наразі там "вдумливо опрацьовують" наступні кроки щодо Москви.