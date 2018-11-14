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      Хочуть оминути слово "санкції": у Кремлі здивували новою заявою

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      У Росії вигадали свою назву для санкцій
      У Росії вигадали свою назву для санкцій / Фото з відкритих джерел

      Кремль вважає незаконним запровадження західних санкцій щодо російських чиновників, бізнесменів і компаній. У Путіна кажуть, що через це їх потрібно називати не санкціями, а односторонніми обмеженнями.

      Про це речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

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      Пєсков вважає, що санкції повинні відповідати міжнародному праву.

      У цьому випадку ми не визнаємо ці односторонні обмеження як законні санкції, ми вважаємо їх незаконними,
      – додав представник Кремля.

      За словами речника Путіна "напевно, більш правильно" вживати слова "обмеження" чи "рестрикції", а не "санкції".

      Нагадаємо, 8 листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини.

      До того ж у США звинуватили Росію в невиконанні гарантій щодо хімічної і біологічної зброї. Відтак Вашингтон запустив механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції" – наразі там "вдумливо опрацьовують" наступні кроки щодо Москви.

      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції
      Джерело: 24 Канал
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