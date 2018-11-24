18:02
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Хочуть повернути понад 20 храмів": у РПЦ відзначились новою заявою щодо Константинополя

      2301 Читать новость на русском
      В РПЦ заявили, що Константинополь хоче повернути собі понад 20 монастирів та храмів в Україні
      В РПЦ заявили, що Константинополь хоче повернути собі понад 20 монастирів та храмів в Україні / Фото з відкритих джерел

      У РПЦ переконані, що Константинопольський патріархат має намір повернути собі понад 20 церковних споруд в Україні. Там вважають, що йдеться про храми, які належали Константинополю до кінця XVII століття.

      Про це заявив Глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон, пише "Інтерфакс".

      Читайте також: В УПЦ МП заявили, що не підуть з Почаївської лаври, незважаючи на рішення Мін’юсту

      Так, російський митрополит на одному із пропагандистських телеканалів стверджував, що наміри Константинополя пов’язані із наданням автокефалії для України.

      Константинопольський патріархат, готуючи автокефалію (для України – 24 канал),  у Томосі про автокефалію має намір викласти власні права і відновити всі ті ставропігії, які колись історично Константинополь мав в Україні, а їх було досить багато в різний час,
      – заявив представник РПЦ.

      За словами Іларіона, йдеться про монастирі, храми, різні будівлі, в цілому список містить понад 20 об'єктів.

      Митрополит стверджує, що відповідний список для Константинопольського патріарха склав "один вчений". У РПЦ переконані, що він нібито "просто накопав із різних документів інформацію про різного роду власність Константинополя у різні епохи".

      Раніше у РПЦ заявили, що рішення комісії Міністерства юстиції України позбавити УПЦ Московського патріархату права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври свідчить нібито про початок "масштабного тиску на УПЦ"

      Нагадаємо, Мін’юст України скасував незаконну перереєстрацію споруд Почаївської лаври, адже передача цього комплексу в користування УПЦ МП відбулася із порушенням законодавства.

      До слова, раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Росія не має в Україні жодної церковної власності, тому після визнання єдиної Української православної церкви усі будівлі, які зараз займає Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

       

      Теги: Релігія Томос Єдина помісна церква РПЦ УПЦ МП Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      сьогодні , 18:00 Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      Сергій Лещенко 10
      Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      сьогодні , 16:00 Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      Блог Медіа 110
      "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      сьогодні , 15:00 "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      Віталій Дейнега 773
      Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      сьогодні , 14:10 Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      Сергій Фурса 716
      Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      сьогодні , 13:02 Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      Юлія Михайлова 5067
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Стрілянина у школі у Флориді: хто такий Ніколас Круз, що безжально вбив 17 людей
       15 лютого , 18:16
      ТОП-9 фільмів, які не варто пропустити на початку осені
       31 серпня 2015 , 06:19
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук