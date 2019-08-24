Хода гідності до Дня Незалежності пройшла у Києві: як реагують українці
Україна святкує 28-му річницю Незалежності. З цієї нагоди у Києві пройшла сучасна Хода гідності, участь у якій взяло керівництво країни та видатні українці. Користувачі мережі розділилися у думках щодо такого формату святкування.
Цьогоріч Україна відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм.
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Зокрема, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким відмінили проведення параду на День Незалежності. За словами гаранта, щорічний парад є "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, держава виділила 300 мільйонів гривень на премії для українських військових.
Хода Гідності у Києві
Відтак, нова влада організувала до Дня Незалежності у Києві Ходу гідності. Участь у ній взяв сам президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.
Хода гідності складалася з трьох частин, гасло яких звучало: "Ми – Різні, але Ми – Єдині":
- Розпочалися урочистості біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де українці вшанували хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за незалежність країни.
- Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізували сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.
- Згодом на Майдані Незалежності в оригінальному стилі зазвучав національний гімн України, а Зеленський вручив нагороди українцям, які своєю працею сприяють розвитку нашої країни.
Українці у соцмережах розділилися у думках щодо такого стилю святкування Дня Незалежності. Частина юзерів відзначає, що парад був найкращим проявом поваги до військових, тому його не варто було скасовувати. Інша частина зворушені Ходою гідності та особливим виконанням гімну.
За словами укаїнців, цьогорічне святкування було простим, але сучасним і дуже щемливим.