Хода гідності до Дня Незалежності пройшла у Києві: як реагують українці

Україна святкує 28-му річницю Незалежності. З цієї нагоди у Києві пройшла сучасна Хода гідності, участь у якій взяло керівництво країни та видатні українці. Користувачі мережі розділилися у думках щодо такого формату святкування.

Цьогоріч Україна відзначає День Незалежності за новим осучасненим сценарієм.

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Зокрема, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким відмінили проведення параду на День Незалежності. За словами гаранта, щорічний парад є "помпезним і недешевим". Через економію коштів від відміни параду, держава виділила 300 мільйонів гривень на премії для українських військових.



Хода Гідності у Києві

Відтак, нова влада організувала до Дня Незалежності у Києві Ходу гідності. Участь у ній взяв сам президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

Хода гідності складалася з трьох частин, гасло яких звучало: "Ми – Різні, але Ми – Єдині":

Розпочалися урочистості біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де українці вшанували хвилиною мовчання героїв, які віддали життя за незалежність країни.

Після цього пролунали сто ударів дзвона, які символізували сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.

Згодом на Майдані Незалежності в оригінальному стилі зазвучав національний гімн України, а Зеленський вручив нагороди українцям, які своєю працею сприяють розвитку нашої країни.

Українці у соцмережах розділилися у думках щодо такого стилю святкування Дня Незалежності. Частина юзерів відзначає, що парад був найкращим проявом поваги до військових, тому його не варто було скасовувати. Інша частина зворушені Ходою гідності та особливим виконанням гімну.

За словами укаїнців, цьогорічне святкування було простим, але сучасним і дуже щемливим.

неймовірно красиво! Парад 2019: Марш Захисників України - справжня Хода Гідності. дуже крута самоорганізація - дуже круті люди! https://t.co/whwp0Cakg1 — Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) August 24, 2019

Хороший парад до дня незалежності зробили. Сучасний і з символізмом. Щось трішки сучасніше ніж совок. #ДеньНезалежності — Сильно Вумна (@wumnaket) August 24, 2019

Подивилась трансляцію святкування Дня Незалежності в Києві. Переповнив дух патріотизму. Один раз прослухала, і три рази проспівала Гімн України, 5 разів сказала Слава Україні, просльозилась на промові Зеленського, чудовий день. — ️Глинтвейн️ (@g_lil_wine_nt) August 24, 2019

Бо є марш захисників, а є хода "гідності" по бадоєвськи! Куди вартувало піти, там і побачите! А на цю наругу над гімном з вставками репу можна і сісти в деяких країнах!

Хода позору, на яку пускали обраних і все рівно зібрала менше народу ніж марш! Не маніпулюйте! — Me_Haltsova (@MHaltsova) August 24, 2019

У своїй промові на #ДеньНезалежності @ZelenskyyUa знову не назвав #РФ агресором. Якась війна прийшла до нас, а яка? Зеленський хз.



Що ще було очікувати від уклоніста? — Stepan Klimov (@stepan_klimov) August 24, 2019

Дивилася ходу Гідності.



Гімн у різних стилях, запальний реп від Аліни Паш, неперевершений вокал від Тіни Кароль.



Але... Чому пропущені рядки "Станем браття в бій кривавий, від Сяну до Дону"?



Хтось мені пояснить, чому про них забули, й забувають?#ДеньНезалежності — брекети хоупа #BTSinUkraine (@LHopppe) August 24, 2019

Втомлена, голодна, зате щаслива. Усі урочистості залишилися позаду. Але події і оті незабутні враження закарбуються в моїй пам' яті назавжди. І хода колоною разом із більш, як 100-тисячною юрбою, і слова... https://t.co/JvcIyJf9xP — Лишик Вікторія (@torispeccor1) August 24, 2019

Це що було?! Весь отой цирк, то все їхнє кредо!Недолуго, недоречно і убого. А скільки пафосу у анонсах! Хоча фанати зєКоМанди , мабуть задоволені. Хода захисників, показала справжню міць і єднання! Я тепер знаю, що все буде Україна!!!️ — Ганна Джи (@So0qbDnFpYg3Gce) August 24, 2019