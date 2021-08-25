Підлітки пішли купатися на річку на День Незалежності 24 серпня. Тоді ж і зник 12-річний хлопець. Вранці 25 серпня тіло школяра знайшли працівники ДСНС.
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Що відомо про трагічну смерть 12-річного підлітка
Троє братів 9, 10 і 12 років з товаришами пішли купатися на ставок поблизу. Раптом вони виявили, що один із братів зник. Діти прибігли до батька і розповіли, що трапилось. Спочатку хлопця намагалися відшукати самотужки, але не вдалося.
Батько зниклого повідомив у поліцію близько 19 години. Вже вранці наступного дня підлітка знайшли мертвим. Слідчі відкрили кримінальне провадження через нещасний випадок. усі обставини події встановлюють правоохоронці.
Останні нещасні випадки на водоймах
- На Львівщині 19 серпня трагічно загинув 35-річний рибалка. Він плавав на надувній шині, але раптово почав тонути. У той час його жінка рибалила на березі.
- Поблизу Лазурного під Херсоном 19 серпня чоловіка з дитиною віднесло в море під час купання. Вони перебували на надувному матраці. Тіло 8-річного хлопчика знайшли біля берегів. Мертвого батька знайшли майже через тиждень у Криму.
- В Одесі рятувальники 20 серпня знайшли порожній човен серед водойми. У ньому була протермінована перепустка для рибалок з фотографією. Згодом неподалік знайшли мертве тіло чоловіка. Він виявився схожим на рибалку з фото. Деталі встановлює поліція.