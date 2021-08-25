Підлітки пішли купатися на річку на День Незалежності 24 серпня. Тоді ж і зник 12-річний хлопець. Вранці 25 серпня тіло школяра знайшли працівники ДСНС.

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Що відомо про трагічну смерть 12-річного підлітка

Троє братів 9, 10 і 12 років з товаришами пішли купатися на ставок поблизу. Раптом вони виявили, що один із братів зник. Діти прибігли до батька і розповіли, що трапилось. Спочатку хлопця намагалися відшукати самотужки, але не вдалося.

Батько зниклого повідомив у поліцію близько 19 години. Вже вранці наступного дня підлітка знайшли мертвим. Слідчі відкрили кримінальне провадження через нещасний випадок. усі обставини події встановлюють правоохоронці.

Останні нещасні випадки на водоймах

На Львівщині 19 серпня трагічно загинув 35-річний рибалка. Він плавав на надувній шині, але раптово почав тонути. У той час його жінка рибалила на березі.

Поблизу Лазурного під Херсоном 19 серпня чоловіка з дитиною віднесло в море під час купання. Вони перебували на надувному матраці. Тіло 8-річного хлопчика знайшли біля берегів. Мертвого батька знайшли майже через тиждень у Криму.

В Одесі рятувальники 20 серпня знайшли порожній човен серед водойми. У ньому була протермінована перепустка для рибалок з фотографією. Згодом неподалік знайшли мертве тіло чоловіка. Він виявився схожим на рибалку з фото. Деталі встановлює поліція.



Правила поведінки на воді / Інфографіка 24 каналу