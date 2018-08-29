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Ходиш пішки і заробляєш: Monobank обіцяє привабливіший депозит для спортивних клієнтів

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Monobank обіцяє привабливіший депозит для спортивних клієнтів
Monobank обіцяє привабливіший депозит для спортивних клієнтів / epravda.com.ua

Оновлена версія програми monobank, яка доступна для користувачів iOS і Android, пропонує дуже незвичний депозит "Спортивний". Він передбачає більшу депозитну ставку для активних клієнтів, які щодня будуть проходити понад 10 000 кроків.

Про це пише ain.ua.

Про цю ідею раніше говорив співзасновник monobank Олег Гороховський. Так, фізично активні клієнти отримають додаткових 5% до існуючої ставки за депозитом.

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"Якщо протягом трьох місяців поспіль ви будете проходити або пробігати 10 000 кроків на день і більше, ми додамо вам до стандартної ставки за депозитом 5% річних. Якщо ж ви не зможете це зробити, і чотири або більше днів, протягом цих трьох місяців, у вас не буде 10 000 кроків на день, ставка на вашу депозиту знизиться на ті ж 5% річних", – говорив Гороховський.

Він також жартував, що клієнти не будуть "накручувати" кількість кроків. Адже це робиться не для заробітку, а для здорового життя.

Заміряти активність будуть за допомогою Apple Health або Google Fit, а також пристроїв і додатків, які з ними синхронізуються: Mi Fit, Runkeper, Strava, Garmin та інших.

"Ми хочемо щоб наші клієнти були рухливі і жили довго, тому готові доплачувати за здоровий спосіб життя. Мені ж в цій темі найбільше подобається те, що це справжнє парі. І я не зустрічав такого раніше. Банки, як правило, не сперечаються з клієнтами", – пояснив ідею Гороховський.

Депозит

Депозит "Спортивний"

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Теги: Техно Здорове життя Інтернет Банки
Джерело: 24 Канал
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