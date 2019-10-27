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      Ходив містом у футболці з серпом і молотом: як у Кривому Розі покарали порушника

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      У такій футболці молодик розгулював Кривим Рогом
      У такій футболці молодик розгулював Кривим Рогом / Главком

      У Кривому Розі чоловік розгулював у червоній футболці із забороненою в Україні комуністичною символікою – серпом і молотом та червоною п’ятикутною зіркою.

      У такому вбранні місцевий мешканець гуляв 14 червня впродовж шести годин поблизу ТРЦ "Плаза" у Кривому Розі. Про це йдеться у матеріалах Дзержинського районного суду міста.

      Читайте також: Конституційний суд визнав декомунізацію законною: опубліковане рішення

      Елементи, зображені на футболці чоловіка, підпадають під заборону українського законодавства, що передбачає позбавлення волі до п’яти років

      До забороненої символіки відносять: герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.

      Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повідомив про укладання угоди про визнання винуватості. У суді він підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні цього злочину.

      Тому суд призначив чоловікові покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінили на випробувальний термін протягом одного року.

      Окремо суд поклав на мешканця Кривого Рогу низку зобов’язань: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження.

      заборонена символіка
      Заборонена в Україні символіка/ інфографіка пресслужби МВС

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Законодавство Декомунізація Новини Кривого Рогу Рішення суду
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