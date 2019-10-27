Ходив містом у футболці з серпом і молотом: як у Кривому Розі покарали порушника
У Кривому Розі чоловік розгулював у червоній футболці із забороненою в Україні комуністичною символікою – серпом і молотом та червоною п’ятикутною зіркою.
У такому вбранні місцевий мешканець гуляв 14 червня впродовж шести годин поблизу ТРЦ "Плаза" у Кривому Розі. Про це йдеться у матеріалах Дзержинського районного суду міста.
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Елементи, зображені на футболці чоловіка, підпадають під заборону українського законодавства, що передбачає позбавлення волі до п’яти років
До забороненої символіки відносять: герб і прапор СРСР, союзних республік, нацистської Німеччини 1939-1945 років; атрибутику, в якій зображене поєднання серпа та молота, п'ятикутної зірки; прапори та інші символи комуністичної партії; зображення чи написи, присвячені особам, що обіймали керівні посади в вищих органах СРСР тощо.
Під час підготовчого судового засідання обвинувачений повідомив про укладання угоди про визнання винуватості. У суді він підтвердив, що визнає себе винним у скоєнні цього злочину.
Тому суд призначив чоловікові покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке замінили на випробувальний термін протягом одного року.
Окремо суд поклав на мешканця Кривого Рогу низку зобов’язань: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження.