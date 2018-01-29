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Ходорковський: Путін вже ув'язнений

19:55, сьогодні 2913 Читать новость на русском
Михайло Ходорковський
Михайло Ходорковський / Фото з відкритих джерел

У чинного глави Кремля Володимира Путіна немає стратегії відходу від влади, яка б дозволила йому безкарно насолоджуватися награбованим за період президентства.

Про це в інтерв'ю для Sunday Times заявив російський опозиціонер, засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський.

Читайте також: Вибори президента Росії не варто бойкотувати: Ходорковський навів аргументи

Він (Путін "24") уже ув'язнений. Правда, глава Кремля не хоче залишатися при владі до самої смерті, але у нього немає стратегії відходу, яка дозволила б йому насолоджуватися колосальним багатством, яке він накопичив, не боячись судового переслідування,
зауважив політик.

На думку Ходорковсього, твердження про те, що Росія з її величезною територією і браком історичного досвіду демократії може функціонувати лише за сильного лідера, можна вважати "формою расизму".

"Раніше часто стверджували, що чорношкірі не можуть управляти своїм життям без допомоги білих людей. Тепер вважається, що росіяни, на відміну від європейців і решти світу, не можуть без сильної руки. Те ж саме раніше часто говорили про німців. Це форма расизму", впевнений опозиціонер.

Коментуючи своє довготривале протистояння із російським лідером, Ходорковський зазначив, що у Путіна є "засоби" для того, щоб вбити свого політичного опонента, однак не схоже, що президент РФ планує розправитися з ним найближчим часом.

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Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Михайло Ходорковський
Джерело: 24 Канал
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