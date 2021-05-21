"Ходять і займаються х*йнею": харків'янка назвала учасників параду вишиванок неосвіченими

У Харкові з нагоди Дня вишиванки пройшли масові святкування. Місцева жителька назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми" і порадила їм витрачати час на відновлення економіки.

Під час святкувань до 2 дівчат, які не були у національному вбранні, підійшов хлопець з мікрофоном та запитав, як вони ставляться до параду вишиванок.

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Харків'янка зробила образливу заяву щодо учасників параду вишиванок

Це просто огидно. Я просто добре знаю історію цієї країни, і знаю про те, що гасло "Слава Україні – Героям Слава" – нацистське гасло,

– заявила дівчина.

Вона також зазначила, що учасники заходу "замість того, щоб піти працювати і якось відновлювати економіку країни, ходять і займаються х*йнею". Це дівчині чомусь здається смішним. Продовжуючи свою думку, вона додала: "вони начебто відстоюють… Я не знаю, який сьогодні день. День вишиванок?"

Після цього хлопець з мікрофоном поставив своє наступне запитання: "Так ви вважаєте цей парад парадом бидла?". На що харків'янка відповіла, що частково так, "адже учасники параду неосвічені люди, яким нема чого робити".

Парад вишиванки у Харкові: що відомо

У третій четвер травня в Україні вже 15 років поспіль відзначають День вишиванки. Цьогоріч свято випало на 20 травня.

У святковій ході в Харкові взяли участь, за даними ЗМІ, понад 600 людей. Люди пройшлися зі 100-метровим прапором та влаштували святковий велопробіг, а також імпровізований концерт з фотозоною з давнім національним одягом.

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