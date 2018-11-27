"Хоффенхайм" – "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Німецький "Хоффенхайм" та донецький "Шахтар" назвали склади команд на матч 5-го туру Ліги чемпіонів.

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На гру український клуб, як і очікувалося, вийшов без своїх лідерів – Марлоса та Ярослава Ракицького. У центрі захисту зіграє пара Кривцов-Хочолава, а от на флангах діятимуть Матвієно й Данченко. Швидше за все, роль атакувального півзахисника виконуватиме Ісмаїлі. У центрі поля Паулу Фонсека виставив Степаненка, Майкона й Коваленка. В атаці зіграють капітан Тайсон і Мораес.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Бічакчіч, Нордтвейт, Демірбай, Шульц, Цубер, Бельфодиль, Фогт (К), Крамарич, Салаі.

"Шахтар": Пятов, Кривцов, Хочолава, Степаненко, Тайсон (К), Жуніор Мораес, Матвієнко, Майкон, Ісмаїлі, Коваленко, Данченко

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Нагадаємо, матч "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.