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      Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

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      Хоффенхайм – Шахтар анонс матчу
      Хоффенхайм – Шахтар анонс матчу / ФК "Шахтар"

      У вівторок, 27 листопада, донецький "Шахтар" проведе один з ключових матчів у цьогорічній Лізі чемпіонів. У матчі проти "Хоффенхайму" стане відомо, чи зможуть "гірники" розраховувати на єврокубкову весну. А якщо так, то де саме – у Лізі чемпіонів чи Лізі Європи.

      Хоффенхайм – Шахтар. Головне

      Дата: 27 листопада, 22:00.
      Стадіон: "Рейн-Некар Арена", Зінсгайм, Німеччина
      Головний арбітр: Іван Кружляк
      Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", сайті Oll.tv, онлайн-трансляція на сайті 24 Каналу

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      Важливість матчу

      У цьому матчі на кону для "Шахтаря", як і для "Хоффенхайму", стоїть усе. У випадку перемоги – можливість зіграти у єврокубках весною. І тут мова не лише про Лігу Європи, але й Лігу чемпіонів. Але для цього треба прикласти чимало зусиль – виграти два матчі. Але якщо у "гірників" другим буде домашній матч з "Ліоном", то "Хоффенхайму" доведеться грати на виїзді проти "МанСіті". У випадку нічиї, доля другого місця у плей-офф Ліги чемпіонів буде залежати від результату зустрічі "Ліон" – "Манчестер Сіті".

      У випадку поразки, "Шахтар", фактично попрощається з єврокубками. Нічия ж залишає примарні шанси.

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      Попередній матч

      Домашній матч проти "Хоффенхайму" став для "Шахтаря" певною мірою "холодним душем". Здавалося, що донеччани не мали б мати проблем з німецькою командою, яка йшла з четвертого кошика (сам "Шахтар" – з другого). Та вже на шостій хвилині зустрічі у Харкові гостям вдалося забити. Загалом же у матчі "гірники" врятувалися наприкінці завдяки влучному удару Майкона.

      Перед грою

      "Шахтар" традиційно отримав більше часу на підготовку до матчу Ліги чемпіонів. Команда свій матч зіграла ще у п’ятницю. Але не надто вдало – не зуміла обіграти на власному полі "Львів". Донеччани так і не забили у ворота гостей, і матч закінчився у нульову нічию.

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      Не в надто кращому настрої до цього матчу підходить і "Хоффенхайм". "Селяни" свій матч зіграли у суботу, і могли розраховувати на виїзну перемогу над "Гертою". На 55-ій хвилині захисник Ермін Бічакчик оформив дубль (перший гол він забив на першій хвилині матчу) і зробив рахунок 1:3. Та втримати перевагу гості не зуміли. Як підсумок – результативна нічия 3:3.

      Проблеми команд

      У цьому матчі "Шахтар" не зможе розраховувати на двох ключових гравців. І їх втрата виглядає значною. Це центральний захисник Ярослав Ракіцький. А також півзахисник Марлос. Вони навіть не відправилися з командою у Німеччину. Не полетів на матч ще один центральний захисник Іван Ордець. Відтак у центрі захисту тренер Паулу Фонсека зможе використати лише двох гравців – Давида Хочолаву та Сергія Кривцова. Або ж перевести на цю позицію Миколу Матвієнка.

      У "Хоффенхайма" точно у цьому матчі не зіграють Флоріан Грілліч (автор першого голу у ворота "Шахтаря" у Харкові) та Нуху Касім. Зате відновився Керем Демірбай. Є сумніви щодо Рісса Нелсона, і він може не зіграти у цьому матчі.

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      Слово учасникам

      "Ми чудово розуміємо, що лишилося всього два матчі. Це в жодному разі не полегшує наших завдань або покращує настрій. Є своєрідний тиск: два поєдинки слід вигравати. У принципі, ми завжди виходимо на поле лише за перемогою. Завтрашня зустріч – вирішальна як для нас, так і для "Хоффенхайма". Обидві команди хочуть узяти максимум. Налаштовуємось на складний поєдинок, адже суперник є дуже міцним і в атаці, і в обороні", – розповів Паулу Фонсека.

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      "Вони досить міцні та швидкі – ми повинні бути до цього готові. Я тому і сказав спочатку, що попереду цікавий поєдинок. Вважаю, ми дуже непогано зіграли з ними на виїзді. А завтра – домашній матч, і в підтримці вболівальників наша перевага. Цілком зосереджені, здатні виконати план та домогтися результату", – заявив Ермін Бічакчич

      Прогноз

      "Шахтарю" буде дуже важко у цьому матчі. Тому позитивним результатом для "гірників" буде навіть нічия. Зважаючи на те, що вона залишає шанси навіть на Лігу чемпіонів. Але тоді вдома треба перемагати "Ліон" і щоб "МанСіті" переміг "Хоффенхайм". Та грати на нічию – це не найкращий результат.

      Багато у цьому матчі буде залежати від того, як піде гра у лідерів "Шахтаря". Якщо Тайсон та Ісмаїлі будуть відчувати себе розкуто та знаходитимуть вільні зони, вони можуть принести результат. Головне – не наробити помилок у захисті.

      Прогноз – 1:1.

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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