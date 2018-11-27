У вівторок, 27 листопада, донецький "Шахтар" на виїзді зіграє проти німецького "Хоффенхайма". Матч Ліги чемпіонів буде доступний до перегляду і в Україні, як по телебаченні, так і онлайн.

Показ матчів ліги чемапіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і буде показано матч "Хоффенхайм" – "Шахтар". Початок трансляції 21:55. Сама гра розпочнеться о 22:00.

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Перед самим матчем на каналі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості буду давати свій прогноз, а також аналіз матчів після їх закінчення. Тут також будуть інтерв'ю з місця подій.

Дивитися онлайн матч "Хоффенхайм" – "Шахтар" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Онлайн-трансляцію матчу "Хоффенхайм" – "Шахтар" проведе сайт 24 Каналу.

Нагадаємо, матч "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00.