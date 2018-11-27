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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Шахтар" у феєричному матчі обіграв "Хоффенхайм" у Лізі чемпіонів

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      Хоффенхайм – Шахтар огляд матчу
      Хоффенхайм – Шахтар огляд матчу / ФК "Шахтар"

      Донецький "Шахтар" у матчі проти німецького "Хоффенхайму" забив два голи ще на початку зустрічі. Але втримати комфортну перевагу не зумів. Та переміг.

      Хоффенхайм – Шахтар 2:3
      Голи: Крамаріч, 17, Цубер, 40 – Ісмаїлі, 14, Тайсон, 15, 90+2
      Вилучення: Салай, 60 (Хоффенхайм)

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      Для "Шахтаря" у цьому матчі визначалося усе – чи зможе команда продовжити виступи у єврокубках, і де саме – у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Для першого треба було перемагати у Німеччині "Хоффенхайм".

      Перед матчем "гірники" зіштовхнулися з рядом проблем (Ракіцький, Ордець та Марлос через травми пропускали матч), що відзначилося на стартовому складі та розміщені гравців на полі. На цю гру команда вийшла з трьома центральними захисниками (Хочолава, Кривцов, Матвієнко), а Данченко та Ісмаїлі грали роль латералей і діяли по всьому фланзі. Це принесло результат. Саме Ісмаїлі відкрив рахунок у цьому матчі, коли отримав пас на куті поля, обігрався у "стіночку" з Тайсоном, і пробив у дальній кут воріт. "Сприяв" забитому голу і рикошет від суперника.

      Ісмаїлі забив перший гол у цьому матчі (фото: ФК "Шахтар")

      Ще хвилина – і рахунок у матчі став 0:2. Цього разу Демірбай помилився у центрі поля, Мораєс поборовся і відібрав м’яч, віддавши на хід Тайсону. Бразилець без проблем розібрався з воротарем.

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      Та за дві хвилини перевага "гірників" знову була мінімальна – Крамаріч отримав пас з центру поля (у цьому моменті помилився захист української команди), і перекинув П’ятова, який вийшов з воріт на перехоплення. М’яч від штанги залетів за лінію воріт.

      Після цього гра дещо заспокоїлася. Хоча Кривцов головою після навісу від Майкона міг збільшувати перевагу своєї команди – повз рамку воріт.

      На 40-ій хвилині у "Шахтаря" відбувся ефект дежавю – команда вигравала 0:2 на виїзді (як це було у матчі з "Ліоном"), але після того пропустила двічі. Простріл з правого флангу захист "Шахтаря" ще зумів перехопити, але удар Цубера головою після цього парашутом – вже ні. Варто відзначити, що у цьому епізоді помилився П’ятов. Голкіпер знову невдало вийшов з рамки воріт, зупинився у напівпозиції і нічим не допоміг своїй команді. Ефектне намагання Хочолави у падінні вибити м’яч з лінії воріт результату не дала.

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      Один з найважливіших моментів у другому таймі – дві поспіль жовті картки, які отримав півзахисник "Хоффенхайма" Салай. Та навіть коли господарі залишилися у меншості, вони не зменшили тиск на ворота "Шахтаря". Навпаки, моменти стали виникати один за одним. Та гравці "Хоффе" просто прощали своїх суперників. Такий перебіг подій не подобався наставнику німецької команди Нагельсману, який собі не знаходив місце на тренерській лаві.

      "Шахтар" на це відповів аж на 81-хвилині, коли в одній атаці спочатку Тайсон влучив у штангу, а згодом Ісмаїлі не переграв Бауманна. Хоча рамка воріт врятувала і "гірників" перед тим, коли після удару Цибера м’яч влучив у перекладину.

      Арбітр матчу додав чотири хвилини (хоча команди переграли майже сім хвилин). А на третій Тайсон забив. Асистував йому Ісмаїлі.

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      Завдяки цій перемозі "Шахтар" піднявся на третє місце, обійшовши "Хоффенхайм". Тепер українській команді треба перемагати "Ліон" у Харкові 12 грудня. Лише перемога забезпечить вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. У іншому випадку доведеться грати у Лізі Європи.

      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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