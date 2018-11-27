У вівторок, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграє з "Хоффенхаймом" у Лізі чемпіонів. Це буде боротьба команда за можливість продовжити виступ у Лізі чемпіонів весною 2019 року. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.

Перед цим матчем команди займають два останні місця у своїй групі – "Шахтар" має два очки, у той час як "Хоффенхайм" – три бали. Відтак перемога дає шанси зайняти друге місце у групі, а також позбавити на це шанси суперника. Читайте також: Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів Матч розпочнеться о 22:00.