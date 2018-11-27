Хоффенхайм – Шахтар: онлайн матчу Ліги чемпіонів
У вівторок, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграє з "Хоффенхаймом" у Лізі чемпіонів. Це буде боротьба команда за можливість продовжити виступ у Лізі чемпіонів весною 2019 року. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.
Перед цим матчем команди займають два останні місця у своїй групі – "Шахтар" має два очки, у той час як "Хоффенхайм" – три бали. Відтак перемога дає шанси зайняти друге місце у групі, а також позбавити на це шанси суперника.
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Матч розпочнеться о 22:00.
Джерело: 24 Канал
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