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      Хоффенхайм – Шахтар: відео голів матчу Ліги чемпіонів

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      Хоффенхайм – Шахтар відео голів
      Хоффенхайм – Шахтар відео голів

      У матчі між німецьким "Хоффенхаймом" та донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів три голи було забито у першому таймі з різницею у хвилину між кожним з них.

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      Спочатку двічі забив "Шахтар". Першим голом відзначився Ісмаїлі, який у цьому матчі виконував роль крайнього захисника, який діяв по всьому фланзі.

      Відео голу Ісмаїлі

      А вже за хвилину помилкою півзахисників "Хоффенхайму" скористалися Мораєс та Тайсон. Перший поборовся та відібрав м'яч, а другий – вийшов на ворота Бауманна та забив.

      Відео голу Тайсона

      Та радість "гірників" була не довгою. Минає хвилина часу – і голом відзначився Крамаріч. Він отримав шедевральний пас з центру поля (захисники "Шахтаря" помилилися у цьому епізоді), і нападник перекинув П'ятова. М'яч від штанги влетів у ворота.

      Відео голу Крамаріча

      Та "Хоффе" зумів зрівняти рахунок ще до перерви. Відзгачився Цубер, який головою перекинув П'ятова, який невдало зіграв на виході, а потім застиг у невдалій позиції.

      Відео голу Цубера

       

      Теги: Ліга чемпіонів Футбол Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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