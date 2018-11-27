У матчі між німецьким "Хоффенхаймом" та донецьким "Шахтарем" у Лізі чемпіонів три голи було забито у першому таймі з різницею у хвилину між кожним з них.

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Спочатку двічі забив "Шахтар". Першим голом відзначився Ісмаїлі, який у цьому матчі виконував роль крайнього захисника, який діяв по всьому фланзі.

Відео голу Ісмаїлі

А вже за хвилину помилкою півзахисників "Хоффенхайму" скористалися Мораєс та Тайсон. Перший поборовся та відібрав м'яч, а другий – вийшов на ворота Бауманна та забив.

Відео голу Тайсона

Та радість "гірників" була не довгою. Минає хвилина часу – і голом відзначився Крамаріч. Він отримав шедевральний пас з центру поля (захисники "Шахтаря" помилилися у цьому епізоді), і нападник перекинув П'ятова. М'яч від штанги влетів у ворота.

Відео голу Крамаріча

Та "Хоффе" зумів зрівняти рахунок ще до перерви. Відзгачився Цубер, який головою перекинув П'ятова, який невдало зіграв на виході, а потім застиг у невдалій позиції.

Відео голу Цубера