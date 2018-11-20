"Хоффенхайм" удостоївся двох нагород перед грою з "Шахтарем"

Німецький "Хоффенхайм", з яким "Шахтар" незабаром зустрінеться у Лізі чемпіонів, удостоївся двох нагород.

Під час церемонії Rhine-Neckar Sports Awards наставник німців Юліан Нагельсманн був названий найкращим тренером.

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Ще одну нагороду "синьо-білі" виграли в номінації "найкраща команда".

Нагадаємо, що 27 листопада "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайма" в Німеччині. Попередня гра між командами завершилася результативною нічиєю 2:2.