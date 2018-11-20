20:52
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      "Хоффенхайм" удостоївся двох нагород перед грою з "Шахтарем"

      33 Читать новость на русском
      "Хоффенхайм" удостоївся двох нагород
      "Хоффенхайм" удостоївся двох нагород / Корреспондент.net

      Німецький "Хоффенхайм", з яким "Шахтар" незабаром зустрінеться у Лізі чемпіонів, удостоївся двох нагород.

      Під час церемонії Rhine-Neckar Sports Awards наставник німців Юліан Нагельсманн був названий найкращим тренером.

      Читайте також: "Манчестер Сіті" вирвав перемогу у "Хоффенхайму" у матчі Ліги чемпіонів

      Ще одну нагороду "синьо-білі" виграли в номінації "найкраща команда".

      Нагадаємо, що 27 листопада "Шахтар" зіграє проти "Хоффенхайма" в Німеччині. Попередня гра між командами завершилася результативною нічиєю 2:2.

      Теги: Спорт Шахтар
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
      сьогодні , 19:02 Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну
      Інна Жолобович 2581
      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      сьогодні , 19:01 Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      Злой Одессит 998
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сьогодні , 16:08 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      825
      "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 15:43 "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 18664
      Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      сьогодні , 15:07 Кради і красиво живи: депутати ніколи не скасують свою недоторканість
      Артем Овдієнко 855
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      "Валенсія" хоче орендувати Варгаса
       13 січня 2014 , 21:16
      Суд розірвав угоду Курченка щодо купівлі стадіону "Металіст"
       17 вересня 2014 , 11:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук