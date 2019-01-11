Хокей: "Білий Барс" сенсаційно обіграв "Кременчук"

У Кременчуці матчем між "городянами" і "Білим Барсом" завершився 28 тур чемпіонату України з хокею. В рамках цього поєдинку "Білий Барс" зробив камбек у третьому періоді й здобув дійсно вольову перемогу над командою Олександра Савицького. Відзначимо, що всі попередні зустрічі команд завершувалися перемогою кременчужан із загальним рахунком 17:6.

Поєдинок команди почали нарівні, попутно створюючи моменти біля воріт своїх опонентів. Однак, відкрити рахунок господарі "Айсберга" змогли ще до першої сирени – Гліб Крівошапін красиво прошив Кирила Кучера і записав на свій рахунок 9 шайбу в поточному розіграші УХЛ.

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У другому періоді кременчужани змогли двічі збільшити свою перевагу і дати непогану заявку на перемогу в цьому матчі – точними кидками відзначилися Олексій Ворона і Олександр Бойових, а Микола Кисельов записав на свій рахунок два асистентських бали. Відповісти "барси" змогли тільки під завісу другої двадцятихвилинки, коли капітан команди Євген Тимченко позбавив Микиту Гордюшина надії на сухий поєдинок.

Найнапруженішим і найрезультативнішим став третій період. "Білому Барсу", який поступався в рахунку 1:3, вдався неймовірний камбек – спочатку рахунок на табло зрівняли Юрій Качан і Павло Таран, а потім Ярослав Панченко і зовсім вивів свій клуб вперед.

І хоч кращий бомбардир "городян" Микола Кисельов знову зрівняв шанси команд на перемогу, зробивши рахунок 4:4, але Богдан Арабов закинув п'яту переможну шайбу білоцерківців в цьому матчі і поставив крапку в принциповому поєдинку.

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4:5 і це перша перемога "Білого Барса" над "Кременчуком" в поточному розіграші УХЛ. Таким чином кременчужани з 62 очками ділять другу сходинку в турнірній таблиці з "Донбасом", а "Білий Барс" з 30 очками залишається на четвертій позиції.

Кременчук – Білий Барс 4:5 (1:0, 2:1, 1:4)

Шайби: 1:0 Кривошапкін, 16:27; 2:0 Ворона (Кисельов, Фурса), 23:58; 3:0 Бойових (Зайцев, Кисельов – більш.), 38:43; 3:1 Тимченко (Ружніков, Ядловський), 38:57; 3:2 Качан (Таран, Лєсников – більш.), 42:37; 3:3 Таран (Качан – більш.), 45:15; 3:4 Панченко (Васильєв, Ружніков), 50:28; 4:4 Кисельов (Зайцев), 52:28; 4:5 Арабов (Тимченко, Ружніков), 58:40.