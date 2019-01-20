Хокей: "Білий Барс" всуху обіграв "Динамо"

31 тур чемпіонату України з хокею завершився в Білій Церкві, де зустрілися місцевий "Білий Барс" та харківський МХК "Динамо".

Матч команди розпочали нарівні і дали зрозуміти своїм противникам, що перемога їм просто так не дістанеться. У шквалі атак рахунок першими змогли відкрити білоцерківці – після вдалого пасу від Євгена Тимченка на добиванні добре відіграв Богдан Арабов.

Читайте також: "Донбас" розгромив "Кременчук" завдяки покеру Віталія Ляльки

У другій двадцятихвилинці "Білий Барс" зміг ще раз відзначитися у воротах Тимура Мамедова. На цей раз чисельну перевагу реалізував Павло Таран. "Динамо", в свою чергу, навіть попри велику кількість гольових моментів, реалізувати їх так і не змогло, і ворота Кирила Кучера до другої сирени так і залишилися "сухими".

У третьому періоді вболівальники і зовсім не побачили закинутих шайб, а сам матч завершився з рахунком 2:0 на користь білоцерківського клубу. Таким чином, МХК "Динамо" дарує Кирилу Кучеру "сухий матч", й "барси" з 33-ма балами закріплюються на четвертому місці в турнірній таблиці, відриваючись на 12 очок від харків'ян.

Білий Барс – Динамо 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Шайби: 1:0 Арабов (Тимченко), 10:21; 2:0 Таран (Куцевич – більш.), 31:36;