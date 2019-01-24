Хокей: "Донбас" розгромив "Динамо", "Білий Барс" розібрався з "Крижаними Вовками" (відео)

У середу, 23 січня, було зіграно два матчі Української хокейної ліги. У першому матчі у Білій Церкві "Білий Барс" приймав київських "Крижаних Вовків". А згодом у Харкові місцеве "Динамо" протистояло донецькому "Донбасу".

Білий Барс – Крижані Вовки 8:3 (2:1; 4:1; 2:1)

Шайби: 0:1 Давиденко (Овчинніков, Шабанов – більш.), 7:02. 1:1 Куцевич (менш.), 10:52. 2:1 Бородай (Васильєв, Ружников), 16:47. 3:1 Панченко (Бородай, Кучер), 27:40. 4:1 Ружников (Ядловський, Бородай), 28:47. 5:1 Ромахін (Ядловський, Дурдиєв), 29:49. 5: 2 Борисов (Шабанов), 32:07. 6:2 Печерських (Кучер), 38:43. 6:3 Борисов (Панков, Дуюн), 52:10. 7:3 Куцевич (Качан, Лєсников), 54:13. 8:3 Арабов (Логач), 54:37.

Вже на 8-й хвилині зустрічі київська команда реалізувала чисельну перевагу і вийшла вперед. Однак через 3 хвилини Владислав Куцевич втік у відрив від захисників і закинув шайбу в меншості, а незадовго до кінця періоду "Білий Барс" і зовсім вийшов вперед – відзначився Денис Бородай.

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В середині другого періоду "Крижані Вовки" видали провальний відрізок довжиною в пару хвилин, і за цей час "барси" відзначилися тричі на чужих воротах. По шайбі закинули Ярослав Панченко, Назар Ружніков і Максим Ромахін.

У час, що залишився до кінця зустрічі, команди обмінялися гострими випадами. Дубль оформив новачок "Крижаних Вовків" Павло Борисов, на що білоцерківці відповіли влучними кидками Данила Печерських, Владислава Куцевича і Богдана Арабова.

8:3, спокійна перемога "Білого Барса"дозволила клубу відірватися від МХК "Динамо", який йде в турнірній таблиці п'ятим, вже на 15 очок, і майже гарантувати собі четверту сходинку за підсумками першого етапу чемпіонату.

Динамо – Донбас 1:6 (0:1, 0:5, 1:0)

Шайби: 01 Ігнатенко (Пуголовкін, Костіков), 15:12. 0:2 Смирнов (менш.), 22:39. 0:3 Лялька (Коренчук – менш.), 25:59. 0:4 Денискін (Свищев, Мостовий), 29:01. 0:5 Романенко (Лялька, Коренчук), 39:21. Александров (Костіков, Захаров), 39:32. 1:6 Бабчук (Максименко, Худяков), 41:44.

Для багатьох залишалося загадкою, яким постане "Динамо" в першому поєдинку після відходу з клубу Олександра Кулікова. І треба сказати, що стартовий період господарі арени проти чинного чемпіона провели гідно. Харків'яни часто загрожували воротам Дьяченка, тому кіперу доводилося не один раз вступати в гру. Проте, в контратаці Дмитро Ігнатенко вивів підопічних Сергія Вітера вперед – 0:1.

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Здавалося, що інтрига в матчі живе і донеччанам буде непросто. Однак "динамівці" відверто провалили другу 20-хвилинку. Спершу двічі в меншості "Донбас" засмутив суперника – шайби на рахунку Смирнова і Ляльки. Уже в рівних складах гості добили опонентів голами Денискіна, Романенка і Александрова.

За рахунку 0:6 господарям залишалося боротися лише за власний престиж. І все-таки пробити Дьяченка вдалося Данилу Бабчуку. До кінця зустрічі "Донбас" закинув і сьому шайбу, але її відмінили після повтору. 6:1 - команда Сергія Вітера продовжує переможну серію, яка тепер нараховує 16 поєдинків.