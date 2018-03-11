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Хокей: "Донбас" розгромив "Динамо" у другому матчі півфіналу плей-офф УХЛ

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"Донбас" впевнено розгромив "Динамо" / ХК "Донбас"

У другому матчі плей-офф УХЛ між донецьким "Донбасом" та харківським "Динамо" була зафіксована розгромна перемога господарів. А Віктор Захаров та Віталій Лялька оформили дублі.

Донеччани почали поєдинок з місця в кар'єр, і вже на третій же хвилині матчу Вадим Мазур на п'ятаку переграв Владислава Гурко, відкривши рахунок у другому півфінальному протистоянні, пише офіційний сайт УХЛ.

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Подвоїти свою перевагу гравці донецького клубу змогли на останніх секундах першого періоду, коли Віктор Захаров з передачі Віталія Ляльки пробив голкіпера "синьо-білих".

У другій двадцятихвилинці "динамівці" стали грати більш обережно, однак, це не завадило Віталію Ляльці в меншості відправити третю шайбу у ворота гостей. На цьому команда Сергія Вітера тільки посилила свій пресинг на харків'ян, і гравці "Донбасу" відзначилися у воротах Владислава Гурко ще двічі – спочатку Ілля Коренчук майстерно розібрався з захистом і голкіпером противника, а потім Олександр Костіков в меншості закинув свою першу шайбу в плей-офф УХЛ.

Третій період пройшов за сценарієм двох попередніх – донеччани впевнено атакували, а "динамівці" відчайдушно оборонялися, намагаючись не дозволити господарям ще раз вразити свої ворота.

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Однак непотрібне видалення в складі МХК "Динамо" зіграло на руку донецькій команді і Віктор Захаров точним кидком зробив дубль, збільшивши рахунок на табло. А через 6 хвилин Ярослав Свіщев застав зненацька Владислава Гурко, відправивши шайбу точно між щитків голкіпера харків'ян.

За решту 10 хвилин заключної двадцятихвилинки донеччани тільки затвердили своє лідерство - на 12-й хвилині періоду свою майстерну гру на добиванні показав Микита Коваленко, а потім Віталій Лялька скористався чисельною перевагою своєї команди, встановивши остаточний рахунок у поєдинку.

Свій наступний півфінальний поєдинок клуби проведуть вже в Харкові на "Салтівському Льоду" 13 березня о 18:45.

Нагадаємо, 11-го березня, о 17:00 свою другу півфінальну зустріч проведуть "Білий Барс" та "Кременчук".

"Донбас" – МХК "Динамо" 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

Шайби: 1:0 Мазур, 2:51; 2:0 Захаров (Лялька), 19:43; 3:0 Лялька (менш.) 24:57; 4:0 Коренчук (Ворона, Григор'єв), 31:25; 5:0 Костіков (менш.), 35:37; 6:0 Захаров (більш.) 43:29, 7:0 Свіщев (Фірсов), 49:46; 8:0 Коваленко (Ординський), 52:25; 9:0 Лялька (Захаров, Деніскін - більш.), 55:12.

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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