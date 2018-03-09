Хокей: "Донбас" розгромив харківське "Динамо" та впевнено стартував у плей-офф УХЛ

Хокейний клуб "Донбас" все ближче до третього поспіль титулу. Чинні дворазові чемпіони України з хокею переконливо стартували у плей-офф. У першому півфінальному матчі донеччани розгромили харківське "Динамо".

Вчора, 8 березня, у Дружківці відбувся перший поєдинок півфінальної серії плей-офф Української хокейної ліги, в яку чинний чемпіон і фаворит нинішнього сезону "Донбас" здобув розгромну перемогу із рахунком 6:2.

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Відкрив рахунок капітан господарів Віктор Захаров і він же у підсумку став головним героєм матчу. В активі форварда збірної України дубль і результативна передача. У першому періоді рахунок був 1:0 на користь донеччан. Проте з початком другої 20-хвилинки команда Сергія Вітера продовжила натиск. Денискін після передачі Ляльки подвоїв перевагу, а потім капітан команди оформив дубль у ворота "Динамо".



ХК "Донбас" здобув впевнену перемогу в матчі проти харківського "Динамо" // Фото: Офіційний сат ХК "Донбас"

На 30 хвилині форвард "Динамо" Володимир Чердак закинув шайбу і скоротив відставання, але буквально тут же Андрій Денискін покарав суперника, забезпечивши рахунок 4:1. У третьому періоді Іван Савченко та Ярослав Свищев довели справу до розгрому – 6:1, проте за дві з половиною хвилини до кінця Богдан Піддубний покращив становище "Динамо". У підсумку – 6:2, впевнена перемога "Донбасу".



Матч "Донбас" – "Динамо" завершився перемогою донеччан // Фото: Офіційний сат ХК "Донбас"

Варто зазначити, що півфінальні серії тривають до трьох перемог котроїсь із команд. У іншій парі за вихід у фінал б’ються "Білий Барс" та "Кременчук".