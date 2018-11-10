Хокей: "Донбас" у напруженій боротьбі обіграв "Динамо"

У Дружківці відбувся матч 16-го туру чемпіонату Української хокейної ліги між "Донбасом" та МХК "Динамо". Історія протистоянь клубів в нинішньому сезоні налічувала 3 зустрічі, що завершилися з загальним рахунком 13:10 на користь донеччан.

На подив вболівальників, гра не стала надрезультативною. Перше ж видалення харків'ян реалізував захисник "Донбасу" Владислав Гончаров, який закинув свою дебютну шайбу в Українській хокейній лізі. Другий період пройшов на зустрічних курсах, але впевнено грали голкіпери обох команд.

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МХК "Динамо" і "Донбас" по черзі володіли перевагою і в третьому періоді. Лише на 57-й хвилині Віктор Захаров зміг подвоїти рахунок і перервати 6-матчеву безгольову серію, скориставшись зручною передачею Олександра Костікова. Харків'яни випустили шостого польового гравця на останніх секундах зустрічі, але "розмочити" Богдана Дьяченка не змогли - він оформив другий шатаут в сезоні.

Таким чином "Донбас" скоротив відставання від "Дніпра" до 7 очок, однак херсонці мають одну гру в запасі. МХК "Динамо" ж випереджає "Білий Барс" на один бал, але білоцерківці свій 16-й матч зіграють вже 13 листопада проти "Крижаних Вовків".

Донбас – МХК Динамо 2:0 (1:0; 0:0; 0:0)

Шайби: 1:0 Гончаров (Кірющенков – більш.), 11:45. 2:0 Захаров (Костіков, Кірющенков), 56:21.



