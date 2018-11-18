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      Хокей: "Донбас" в овертаймі здолав "Білий Барс"

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      "Донбас" в овертаймі здолав "Білий Барс"
      "Донбас" в овертаймі здолав "Білий Барс" / УХЛ

      У Дружківці поєдинком між "Донбасом" та "Білим Барсом" завершився 17 тур чемпіонату України з хокею. Поступаючись 0:3 по ходу зустрічі, донеччани змогли вирвати перемогу у білоцерківців.

      Поєдинок "Білий Барс" розпочав з готовністю давати впевнений бій чинному чемпіону України, що й відобразилося на табло – під завісу періоду Денис Бородай з передачі від Павла Тарана "прошив" Богдана Дьяченка та відкрив рахунок в матчі.

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      До екватора поєдинку, завдяки точним кидкам Сергія Логача і Михайла-Максима Ядловського, "Донбас" "горів" 0:3 і "барси", можна сказати, заволоділи комфортною ігровою перевагою. У свою чергу, донеччани змогли відігратися лише під кінець другого періоду – зусиллями Віктора Захарова рахунок на табло став 1:3.

      Саме ця шайба капітана донеччан дала старт камбеку "Донбасу", і за решту 30 хвилин матчу господарі майданчика змогли зрівняти рахунок на табло. А потім в овертаймі дотиснути противника і вирвати перемогу у білоцерківців. Відзначимо, що вирішальну шайбу донеччан закинув Сергій Кузьмик.

      Донбас – Білий Барс 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

      Шайби: 0:1 Бородай (Таран, Тимченко – більш.), 16:21; 0:2 Логач (Лєсников, Качан), 21:02; 0:3 Ядловський (Логач, Лєсников – більш.), 25:03; 1:3 Захаров (Ігнатенко), 33:14; 2:3 Ігнатенко (Коренчук, Захаров – більш.), 41:45; 3:3 Лялька (більш.), 53:24; Кузьмик (Кірющенков), 63:03.

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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