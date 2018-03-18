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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хокей: "Донбас" виграв перший матч у фіналі плей-офф проти "Кременчука"

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"Донбас" переміг "Кременчук" у першому матчі / ХК "Донбас"

У неділю, 18 березня, стартували матчі фіналу плей-офф УХЛ, де зійшлися лідер "регулярки" ХК "Донбас" та "Кременчук".

Перший матч "Донбас" проводив на домашньому льоду у Дружківці. І підтвердили свій статус фаворита, забивши по шайбі у кожному з періодів.

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"Кременчук" грав від захисту без особливої надії потурбувати Дяченка. До кінця гри воротар заробив "шатаут", так і не пропустивши.

Натомість "Донбас" забив на 15 хвилині гри, відзначився Деніскін. У третьому періоді він оформив дубль, реалізувавши більшість. Між його двома шайбами був результативний кидок Мазура.

Гості лише у заключному періоді зуміли провести декілька атак, але хоча б скоротити рахунок не зуміли.

Таким чином, "Донбас" вийшов вперед у фінальній серії плей-офф чемпіонату УХЛ до чотирьох перемог. Наступна зустріч "Донбасу" та "Кременчука" відбудеться у вівторок, 20 березня, в Дружківці.

Донбас – Кременчук 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайби: 1:0 Деніскін (Ігнатенко), 15:25. 2:0 Мазур (Свіщев), 36:50. 3:0 Деніскін (Захаров, Лялька – більш.), 46:59.

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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