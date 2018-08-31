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Хокей: "Кременчук" та "Білий Барс" зіграють контрольний матч

16 Читать новость на русском
"Кременчук" зіграє з "Білим Барсом"
"Кременчук" зіграє з "Білим Барсом" / УХЛ

4 вересня на СК "Айсберг" відбудеться контрольний матч, в якому "Кременчук" прийматиме білоцерківський "Білий Барс". Початок поєдинку о 18:00. Нагадаємо, що команди в минулому чемпіонаті завоювали срібні та бронзові медалі чемпіонату УХЛ.

"Білий Барс" – один з головних суперників "городян" в минулому сезоні. Підопічні Костянтина Буценка в регулярному чемпіонаті УХЛ більше виграли в очних зустрічах – 5:3, але в півфіналі плей-офф підопічні Олександра Савицького взяли переконливий реванш – всуху перемогли в серії 3:0 і вийшли в фінал.

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Це були дуже цікаві і бойові матчі, де майже половина з них закінчилася не в основний час (в регулярці – 3:5, 7:6 ОТ, 2:6, 5:4 ОТ, 2:4, 0:3, 3:4 і 4:3, в плей-офф - 2:1 ОТ, 5:3, 5:4 ОТ).

Після поразки в півфінальній серії 0:3, складно придумати для "барсів" більш принципового суперника, ніж кременчужани. Тому, в новому сезоні нас чекають надмотивований поєдинки між командами вже до старту чемпіонату УХЛ, адже суперники зіграють між собою ще на Кубку Донбасу-2018 в Дружківці.

Кременчуцька команда, після поразки в контрольному гостьовому матчі "Крижаним Вовкам" 1:4, також захоче довести випадковість такого рахунку, тому майбутній поєдинок навряд чи хтось назве "товариським", адже вже з перших секунд вболівальники побачать боротьбу на кожному сантиметрі хокейного майданчика.

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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