Хокей: "Кременчук" завдав поразки "Донбасу" у фіналі УХЛ

У п'ятницю 23 березня 2018 року на льодовій арені "Айсберг" відбудеться третій матч фінальної серії плей-офф УХЛ між "Кременчуком" і "Донбасом".

Про це повідомляє прес-служба ХК "Кременчук".

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"Кременчук" повертає інтригу у фінальну серію. Зазнавши двох поразок у стартових матчах головного протистояння сезону в чемпіонаті України, команда Олександра Савицького таки зуміла обіграти "Донбас".

При цьому "Кременчук" здобув вольову перемогу. На початку другого періоду донеччани вели 2:1. Шайби Чернишенка та Толстушка дозволили господарям вийти вперед, однак на другу перерву команди пішли за нічийного рахунку. Відзначився Коренчук.

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Вирішального кидка у грі завдав Кривошапкін. Саме його шайба дозволила "Кременчуку" здобути перемогу. 4:3. "Кременчук" скорочує відставання в фінальній серії як 1:2.

До цього після двох ігор в Дружківці донецький клуб вів в серії – 2:0 (3:0 і 6:3). Чемпіоном країни стане та команда, яка першою виграє чотири матчі.

Нагадаємо, "Донбас" виграв перший матч у фіналі плей-офф проти "Кременчука".