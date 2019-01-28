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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Хокей: лідери чемпіонату завдали розгромних поразок аутсайдерам (відео)

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      Огляд 33-го туру УХЛ
      Огляд 33-го туру УХЛ

      26 і 27 січня відбулися три матчі 33-го туру Української хокейної ліги. "Дніпро" зберіг лідерство, обігравши на виїзді "Білий Барс", "Донбас" впевнено переміг "Крижаних Вовків", а "Кременчук" в Харкові впорався з гравцями "Динамо".

      Білий Барс – Дніпро 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

      Серйозний бій дала команда з Білої Церкви лідеру чемпіонату. Господарі на рівних змагалися з херсонцями, але результат поєдинку вирішила гра в нерівних складах. Підопічні Дмитра Підгурського тричі вражали ворота "Білого Барса", маючи чисельну перевагу (шайба Руслана Ромащенка та дубль Кирила Бондаренка).

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      Багато в чому своєю перемогою "Дніпро" зобов'язаний своєму голкіперу Олегу Петрову, а також неточності своїх опонентів - занадто багато моментів упустили білоцерківці. Гості виграли 4:2, а Дмитро Підгурський відзначив хорошу гру своїх супротивників. Команда з Херсона продовжує очолювати турнірну таблицю.

      Донбас – Крижані Вовки 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

      Донецький клуб прогнозовано здобув впевнену перемогу над головним аутсайдером турніру. Ще в першому періоді за господарів відзначилися Віктор Захаров і Ілля Смирнов. У другій 20-хвилинці дебютну шайбу за донеччан закинув Тигран Манукян. Зменшивши оберти, підопічні Сергія Вітера ще двічі засмутили киян під завісу зустрічі - голи на рахунку Владислава Лугового і Іллі Коренчука.

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      Фінальна сирена зафіксувала результат 5:0 на користь "Донбасу". Донеччани продовжують переможну серію до 17 матчів, в свою чергу "Крижані Вовки" програють в 22 раз поспіль. Богдан Дьяченко оформив п'ятий "сухий матч" у сезоні, а його команда продовжує погоню за лідером.

      Динамо – Кременчук 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

      Команді з Кременчука непросто довелося в стартовому періоді. "Динамівці" активно діяли і загрожували воротам суперника, але господарів підвели часті видалення. Одне з них реалізував Всеволод Толстушко. Через дві хвилини за кременчужан відзначився Руслан Єфімочкін. За аналогічним сценарієм пройшли і другі 20 хвилин. "Динамо" трималося непогано до кінця періоду, але потім двічі "провалилося" в захисті. Забивали Гліб Кривошапкін і той же Всеволод Тостушко, який знову закинув в більшості.

      За рахунку 4:0 на користь гостей розмочити рахунок вдалося капітану харків'ян Володимиру Чердаку. Але тут же Артем Шиманський знову засмутив публіку в Харкові. Проте, останнє слово залишилося за "Динамо" - дубль оформив Чердак. Здобувши перемогу 5:2, "Кременчук" перервав серію з двох поразок. "Динамівці" поступилися втретє поспіль.

       

      Теги: Спорт Хокей ХК "Крижані Вовки" ХК "Білий Барс" ХК "Дніпро" МХК "Динамо" ХК "Кременчук" ХК "Донбас"
      Джерело: 24 Канал
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