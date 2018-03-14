Хокей: визначився другий фіналіст плей-офф УХЛ

У матчі між "Кременчуком" та "Білим Барсом" володар путівки у фінал плей-офф УХЛ був визначений у овертаймі. Як і в першому матчі між цими командами, хокеїсти не зуміли визначити сильнішого у основний час.

Після двох поразок у домашніх матчах, саме хокеїсти з Білої Церкви активніше розпочали матч. Адже програш у цій грі залишав їх без фіналу плей-офф УХЛ. І стартовий натиск "Білого Барсу" дав свій результат. Вже на третій хвилині гри вони вийшли вперед зусиллям Микити Леснікова. А вже на сьомій хвилині гри гості вели 0:2, відзначився Кирило Бондаренко у більшості.

Лише після цього "Кременчук" дещо скоротив відставання – шайба на рахунку Всеволода Толстушко, який теж реалізував більшість своєї команди. Хоча на першу перерву команди пішли а переваги у дві шайби "Білого барсу", коли відзначився Максим Разумков.

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Вже на перших секундах другого періоду господарі стараннями Дмитра Чернішенко знову скоротили відставання до мінімуму. Та невдовзі знову забили хокеїсти "Білого Барсу". Кирило Бондаренко оформив дубль, скориставшись грою у більшості.

Те, що "Кременчук" теж націлений на перемогу, хокеїсти цієї команди показали на старті третього періоду. Точні удари Сергія Алексаняна-Петровича та Тимура Гриценко дозволили зрівняти рахунок у матчі. А до кінця гри жодна з команд так і не зуміла закинути переможну шайбу. Тож все вирішувалося в овертаймі.

Чернишенко, який на початку другого періоду забив шайбу, відзначився і в овертаймі. І його результативного кидка вистачило команді, щоб перемогти у цій зустрічі, а загалом вийти у фінал плей-оффу УХЛ. Там вже на "Кременчук" очікує "Донбас".

Кременчук – Білий Барс 5:4 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Лесниківов (Куцевич, Даниленко), 2:14. 0:2 Бондаренко (Ромащенко, Тимченко - більш.), 6:44. 1:2 Толстушко (Бойков, Карпенко - більш.), 16:52. 1:3 Разумов (Грицюк, Табашнік), 17:59. 2:3 Чернишенко (Толстушко - більш.), 20:10. 2:4 Бондаренко (Тимченко, Герцик), 22:07. 3:4 Алексанян-Петрович (Гриценко, Грицких), 42:06. 4:4 Гриценко (Кривошапкін), 44:42. 5:4 Чернишенко (Бойков, Костюк), 60:41.