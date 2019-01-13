Хокеїст переправив шайбу у ворота суперників обличчям: відео кривавого інциденту

У матчі НХЛ між "Едмонтоном" та "Арізоною" нападник гостей Конор Гарланд одну із шайб забив обличчям. Однак кидок його партнера був настільки потужний, що після удару в хокеїста розпочалася кровотеча.

У другому періоді "Арізона" грала у більшості. Під час однієї з атак Гарланд впав на лід. І коли хокеїст піднімався, в його обличчя влетіла шайба. А після цього вона залетіла за лінію воріт. Відтак гол зарахували на Гарланда.

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Після цього епізоду хокеїсту надавали допомогу медики. Адже у нього розпочалася кровотеча – шайба розбила йому обличчя вище брови.

Та Гарланд не лише зумів згодом повернутися на лід, але й у третьому періоді забив переможну шайбу своєї команди.

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