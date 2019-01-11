Хокеїст розвеселив глядачів та коментаторів на матчі НХЛ через проблеми з ковзанами: відео
Під час матчу НХЛ між командами "Лас-Вегас" та "Сан-Хосе" у захисника господарів Нейта Шмідта виникли проблеми з ковзанами. Намагаючись їх вирішити, він повеселив глядачів на трибунах та коментаторів матчу.
Під час матчу частина захисного обмундирування гравця випала та зачепилася за ковзани. Це не давало змогу Шмідту кататися як слід. Тому він намагався з усіх сил звільнитися від перешкоді. При цьому не забував виконувати свої основні завдання – захищати ворота своєї команди.
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Лише коли гравець сів на лаву запасних, він зміг вирішити проблему.
Сам матч закінчився перемогою "Сан-Хосе" 3:2.
Джерело: 24 Канал
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