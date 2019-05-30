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      Хокеїст українського походження тричі був за крок від смерті: шокуюча історія та відео 18+

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      Історія про відомого хокеїста українського походження Клінта Маларчука, який народився в сорочці, адже вже декілька разів ледь не пішов з життя. Вперше це сталося на льоду під час гри, коли йому перерізали горло ковзанами. Інші два рази він був за крок від смерті через спроби самогубства.

      Маларчуку перерізали горло ковзанами

      22 березня 1989 глядачі зібрались на черговий матч серії NHL, де "Баффало Сейбрс" приймали "Сент-Луїс Блюз". На черговій атаці гравці знесли ворота та розлетілися у різні боки. А за мить трибуни стали свідками кривавої сцени.

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      Коментатори попросили відвернути камери, у двох глядачів стався серцевий напад, ще кілька знепритомніли. У той момент Клінт подумав: "Не хочу, щоб мама бачила, як я помираю у прямому ефірі".

      Як його вдалося врятувати? До воротаря одразу кинувся фізіотерапевт, адже він знав, що перерізана яремна вена, – зазвичай від такої травми помирають за 2-3 хвилини. Втім, у Джима Піццутеллі був досвід в'єтнамської війни – він розумів, як поводитись з такими кровотечами: він холоднокровно міцно перетиснув вену і вивів хокеїста з льодової арени.

      Хокеїст Клінт Маларчук
      Хокеїст Клінт Маларчук

      На той момент Маларчук уже втратив півтори літри крові. Згодом йому наклали 300 швів, в нього назавжди лишився рубець довжиною 16 сантиметрів. Але він вижив. Потім лікарі сказали, що хокеїст народився в сорочці.

      Зауважимо, якби лезо пройшло на 3 міліметри вище, все б закінчилось трагічно. І якби це сталося в іншому періоді, коли ворота, які захищав Маларчук, перебували би на протилежній стороні майданчика — він би не встиг добігти до виходу з льоду та помер би від втрати крові.

      Уже незабаром він сидів у телевізійній студії і спокійно розповідав про пережите. За 10 днів він повернувся на лід. Маларчуком захоплювались. "оце так відвага", "справжній герой", "ось такими повинні бути хокеїсти", – казали захоплені фани. За кілька місяців про історію вже всі й забули, а для Клінта все тільки починалось.

      Психічні розлади та перша спроба самогубства

      Незабаром йому почали снитись жахіття – те ж лезо ковзана, кров, лікарі і все це з відчуттям, що от-от помреш. Як наслідок: порушення сну, депресії та зловживання алкоголем. Йому виписували ліки, але ті не допомагали.

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      Ніхто не здогадався, що у Маларчука пост-травматичний синдром, що йому потрібна допомога психолога. Натомість він мовчки страждав. Доки одного дня не поєднав пляшку скотча і безліч знеболювального. У підсумку – 2 місяці в комі.

      Друга спроба самогубства

      Згодом він пішов з професійного спорту, перейшов на тренерську роботу, але психічні проблеми не зникли. Якось випивши 20 пляшок пива – він взяв рушницю і вистрілив. Куля застрягла у черепі біля ока, не наробивши жодної шкоди.

      Я вже втретє за волосину від смерті. Можливо, мене щось тримає на цьому світі,
      – говорив Клінт.

      Тоді він вирішив, що відтепер його місія – допомагати іншим. Розпрощався з образом незворушного чоловіка і почав відкрито ділиться емоціями.

      Розповідаючи свою історію, він прагнув змінити ставлення суспільства до психологічних проблем та наполягав, що їх не потрібно соромитись. Чому про діабет можна розповідати, а про невроз нав’язливих станів – ні? Маларчук закликав не страждати наодинці, звертатись до спеціалістів і пам’ятати, що ви не одні.

      Чим Клінт Маларчук займається зараз: дивіться відео "Голосу Америки"

       

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      Теги: Зроблено в Україні Хокей Самогубство Новини України
      Джерело: 24 канал
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