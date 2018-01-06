Хокеїст вирвав у суперника чималий шмат бороди: брутальне відео
07:43, сьогодні 2148 Читать новость на русском
На перших хвилинах матчу Торонто – Сан-Хосе хокеїст під час бійки схопив суперника за бороду і вирвав серйозний жмут волосся.
Відео опублікувало видання SPORTSNET на Youtube-каналі.
Центрфорвард Назем Кадрі посварився з суперником Джо Торнтоном на стартовому вкиданні під час матчу між Торонто і Сан-Хосе.
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Після цього гравці почали бійку, під час якої Кадрі схопив Джо Торнтона за бороду і видер у нього чималий жмут волосся. Далі – дивіться на відео.
Хокеїст вирвав у суперника чималий шмат бороди – відео
Хокеїст під час бійки схопив суперника за бороду і вирвав серйозний жмут волосся – відео
Джерело: 24 Канал
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