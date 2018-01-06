Хокеїст вирвав у суперника чималий шмат бороди: брутальне відео

На перших хвилинах матчу Торонто – Сан-Хосе хокеїст під час бійки схопив суперника за бороду і вирвав серйозний жмут волосся.

Відео опублікувало видання SPORTSNET на Youtube-каналі.

Центрфорвард Назем Кадрі посварився з суперником Джо Торнтоном на стартовому вкиданні під час матчу між Торонто і Сан-Хосе.

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Після цього гравці почали бійку, під час якої Кадрі схопив Джо Торнтона за бороду і видер у нього чималий жмут волосся. Далі – дивіться на відео.

Хокеїст вирвав у суперника чималий шмат бороди – відео

Хокеїст під час бійки схопив суперника за бороду і вирвав серйозний жмут волосся – відео