03:34
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни
      Вєсті.UA
      20:52, 29 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Хокеїсти "Дніпра" надали першу меддопомогу дітям, які постраждали у сметрельній аварії з фурою

      407 Читать новость на русском
      Хокейна команда "Динамо"
      Хокейна команда "Динамо" / УХЛ

      20 жовтня херсонський "Дніпро" по дорозі на виїзний матч з "Білим Барсом" став свідком жахливого ДТП. Аварія сталася на трасі Київ – Одеса в Жашківському районі. Там мікроавтобус, в якому їхали 17 дітей і троє дорослих з Умані, зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок аварії одна дівчинка загинула

      Читайте також: Офіційно: мільярдер Вішаї Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера

      До місця аварії ще не встигла доїхати "швидка", тому доктор хокейного клубу "Дніпро" В'ячеслав Христюк разом з хокеїстами самі надавали потерпілим дітям допомогу.

      – Ми якраз їхали на гру в Білу Церкву і на трасі побачили скупчення фур, через які не можна було проїхати далі. Коли ці фури трохи роз'їхалися, ми зрозуміли, що на цій ділянці дороги фура зіткнулася з мікроавтобусом. Навколо метушилися люди і було зрозуміло, що постраждалі ще всередині цього автобуса. Ми з тренером команди Дмитром Підгурським прийняли рішення зупинити автобус і дізнатися, що сталося.

      – Вийшло так, що багато дітей і викладачі вже вилізли з автобуса, але дві дівчинки ще залишалися всередині. Я підійшов до автобуса і побачив, що одна з дівчаток була без свідомості і у неї були важкі каліцтва. Стегнова кістка лівої ноги була під 90 градусів і була зламана. Ця ж нога була затиснута, а друга була вивернута в тазу повністю. Ми витягли дівчинку і стали накладати їй шину, але, на жаль, вона не вижила.

      – Друга дівчинка була на сидінні, але догори ногами. У великої гомілкової кістки ноги була істотна травма, була видна кістка, а на стопі був відкритий перелом. Коли ми почали піднімати дівчинку, то побачили, що біля основи другого-четвертого поперекового хребця є відкрита рана, через яку видно кістки. Тільки після того, як ми змогли обробити рани, ми дістали дівчинку з автобуса.

      – Навколо всі люди, які також зупинялися, були шоковані і, напевно, саме тому ніхто не зміг почати надавати постраждалим першу допомогу.

      – Дуже багато людей зупинялися на місці аварії, підходили і запитували, чим можна допомогти, приносили аптечки. Але, на жаль, навіть якщо у людини є в машині аптечка і він хоче допомогти, люди не завжди знають, як саме потрібно надавати допомогу.

      – Пізніше я намагався додзвонитися до лікарні, щоб дізнатися, що трапилося з рештою дітей, але мені не відповідали. Тільки потім сестра однієї з постраждалих написала мені і висловила свою вдячність.

       

      Теги: Спорт Аварії та ДТП Хокей
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 29 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      29 жовтня , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Велоспорт: Бельгієць Джанні Меерсман вдруге виграв етап на Турі Романдії
       26 квітня 2013 , 21:10
      "Валенсія" хоче орендувати Варгаса
       13 січня 2014 , 21:16
      Суд розірвав угоду Курченка щодо купівлі стадіону "Металіст"
       17 вересня 2014 , 11:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук