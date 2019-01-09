Хокеїсти влаштували жорстоку бійку в матчі НХЛ: відео
Нападник "Вегаса" Райан Рівз і захисник "Рейнджерс" Адам Маккуейд влаштували кулачний поєдинок на початку третього періоду матчу регулярного чемпіонату НХЛ (4:2)
Спершу бійка проходила в рівній боротьбі, але трохи пізніше Рівз перехопив ініціативу і серією потужних і точних ударів поклав суперника на лід, пише "Спорт-Експрес".
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У поточному сезоні Рівз провів в чемпіонаті НХЛ 46 матчів, в яких набрав 13 (8 + 5) очок і 48 штрафних хвилин.
"Вегас" набрав 58 очок і посідає друге місце в Західній конференції. У "Рейнджерс" 41 очко і 12-я позиція на Сході.
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Джерело: 24 Канал
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