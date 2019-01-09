Хокеїсти влаштували жорстоку бійку в матчі НХЛ: відео

Нападник "Вегаса" Райан Рівз і захисник "Рейнджерс" Адам Маккуейд влаштували кулачний поєдинок на початку третього періоду матчу регулярного чемпіонату НХЛ (4:2)

Спершу бійка проходила в рівній боротьбі, але трохи пізніше Рівз перехопив ініціативу і серією потужних і точних ударів поклав суперника на лід, пише "Спорт-Експрес".

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What a fight between Ryan Reaves and Adam McQuaid pic.twitter.com/US5fP82yuQ — Hockey Central (@HockeyCentraI) 9 января 2019 г.

У поточному сезоні Рівз провів в чемпіонаті НХЛ 46 матчів, в яких набрав 13 (8 + 5) очок і 48 штрафних хвилин.

"Вегас" набрав 58 очок і посідає друге місце в Західній конференції. У "Рейнджерс" 41 очко і 12-я позиція на Сході.

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