Хокеїсти юніорської збірної України у видовищному матчі здолали Угорщину на Чемпіонаті світу

Юніорська збірна команда України провела свій третій поєдинок на юніорському чемпіонаті світу у Києві. Суперником команди Олега Ігнатьєва була збірна Угорщини, яка до поєдинку з українцями не пропустила жодної шайби та мала стовідсотковий показник здобутих очок.

Рахунок у матчі відкрив Фелікс Морозов, але вже за три хвилини груба помилка «синьо-жовтих» в обороні призвела до пропущеної шайби, повідомляється на сайті Федерації хокею України.

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Окрім пропущеної шайби, перший період відзначився і важкою втратою серед українців. Гліб Кривошапкін кинувся під кидок суперника і відбив шайбу головою. Форварда «Кременчука» відразу госпіталізували з підозрою на струс мозку, що, вочевидь ставить крапку у його виступах на чемпіонаті світу.

Другий період пройшов під контролем нашої команди. Знову зіграла зв’язка Даниленко – Морозов, а потім шайба після кидка Даниленка рикошетом від Нікіти Круглякова втретє опинилася у воротах угорців.

Третій період йшов за сценарієм українців. Дмитрові Даниленку вдалося збільшити перевагу нашої команди до трьох шайб. Однак втримати комфортну перевагу українцям завадила ще одна травма. Артур Оганджанян невдало приземлився на гомілкостоп і залишив межі льодового майданчика на ношах. Участь Артура у чемпіонаті наразі під питанням.

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Владислав Гурко, що замінив Оганджаняна, непогано увійшов у гру, проте дві шайби у його ворота угорці все ж закинули. Але це не завадило нашій збірній здобути перемогу.

У середу, 18 квітня, українська команда проведе надважливий поєдинок проти Італії.

Угорщина – Україна – 3:4 (1:1; 0:2; 2:1)

Голи: 0:1. Морозов (Даниленко, Середницький, 9:53), 1:1. Ревес (12:58), 1:2. Морозов (Даниленко, Середницький, 31:11), 1:3. Кругляков (Даниленко, Логач, 33:12 – більш.), 1:4. Даниленко (Морозов, 43:29), 2:4. Керестеш (Петер, Ревес, 52:24 – більш.), 3:4. Алмаші (Ковач, 56:08).