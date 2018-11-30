Хокеїсту в жорсткому зіткненні вибили зуб і потім знайшли його на льоду: відео
Нападник хокейного клубу "Бостон" позбувся зуба в матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
32-річний чеський хокеїсть Давід Крейчі втратив один із зубів у грі проти "Айлендерс".
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Чеха дуже жорстким силовим прийомом зустрів захисник гостей Томас Хікі. Після епізоду, в той час як Крейчі надавали допомогу, інший захисник "остров'ян" Джонні Бойчак знайшов зуб на місці зіткнення і відвіз знахідку на лавку "ведмедей".
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Джерело: 24 Канал
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