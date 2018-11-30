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      Хокеїсту в жорсткому зіткненні вибили зуб і потім знайшли його на льоду: відео

      251 Читать новость на русском
      Нападник хокейного клубу "Бостон" позбувся зуба в матчі НХЛ
      Нападник хокейного клубу "Бостон" позбувся зуба в матчі НХЛ / Boston Herald

      Нападник хокейного клубу "Бостон" позбувся зуба в матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

      32-річний чеський хокеїсть Давід Крейчі втратив один із зубів у грі проти "Айлендерс".

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      Чеха дуже жорстким силовим прийомом зустрів захисник гостей Томас Хікі. Після епізоду, в той час як Крейчі надавали допомогу, інший захисник "остров'ян" Джонні Бойчак знайшов зуб на місці зіткнення і відвіз знахідку на лавку "ведмедей".

       

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      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
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