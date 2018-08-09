Хокейний клуб "Дніпро" зробив приємну несподіванку для своїх фанатів

У новому сезоні Української хокейної ліги виступатиме клуб "Дніпро" з Херсона. Це комунальний клуб, який перебуває у підпорядкуванні Херсонської обласної ради.

Саме обласний бюджет і є головним джерелом фінансування (90 відсотків). При цьому вхід на домашні матчі чемпіонату буде безкоштовний. Також планується організувати онлайн-трансляцію матчів на одній з центральних площ міста, щоб люди могли збиратися і дивитися. Про це заявив голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який, до речі, став Почесним президентом клубу.

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"Йдуть переговори з трьома великими компаніями, які планують розміщувати свою рекламу на офіційних матчах команди. Ближче до жовтня вони також приєднаються до фінансування ХК "Дніпро", – запевнив Владислав Мангер.

Варто зазначити, що виступатиме "Дніпро" на новому льоді палацу "Фаворит-арена", відновлення якого проходило за рахунок обласного бюджету.

Відзначимо, новий сезон Української хокейної ліги для херсонців стартує 15 вересня домашнім матчем проти київських "Крижаних Вовків".

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