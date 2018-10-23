Хокейний "Донбас" залишився без головного тренера

Головний тренер ХК "Донбас" Юліус Шуплер подав у відставку.

Словацький 67-річний фахівець не зможе продовжити роботу в донецькому клубі за станом здоров'я, повідомляє сайт ХК "Донбас".

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Головним тренером призначений спортивний директор клубу Сергій Вітер.

Нагадаємо, що Шуплер повернувся в "Донбас" в липні 2018 року. Незважаючи на короткий час роботи, Юліус зробив великий внесок в розвиток донецького клубу, приніс нове бачення в гру основної команди, передав великий досвід.

Саме під керівництвом словака команда взяла участь в передсезонних турнірах Кубок Салея і Donbass Open Cup, провела 11 матчів в рамках Української хокейної ліги, а також зіграла у другому раунді Континентального кубка-2019. У групі С донеччани змогли здобути дві перемоги, поступившись лише майбутньому фіналісту раунду латвійському "Курбадсу".

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