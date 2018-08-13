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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хокейний клуб "Крижані Вовки" зуміли втримати в складі забивного форварда

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Олексій Черемнов
Олексій Черемнов

Хокейний клуб "Крижані Вовки" підписав контракт з нападаючим Олексієм Черемновим.

За свою ігрову кар'єру Олексій Черемнов виступав за "Білий Барс" (сезон 2015/2016) і "Дженералз" (сезон 2016/2017). У минулому сезоні форвард також виступав у складі броварської команди і в 41 поєдинку набрав 30 (12+18) результативних бали.

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Варто відзначити, що в першому контрольному поєдинку своєї команди проти "Чайки" Олексій закинув 3 шайби, однак, сам поєдинок завершився для "Вовків" з рахунком 5:6.

Також Олексій двічі ставав чемпіоном України серед юніорів в складах "Білого Барса" (сезон 2015/2016) і "Беркута" (сезон 2016/2017). А в минулому сезоні, виступаючи на чемпіонаті України U-20 у складі "Шершнів", став кращим снайпером своєї команди, в 12 іграх закинувши 14 шайб.

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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